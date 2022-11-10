Лукашенко: «Пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии»

В кабинете у главы государства собрались все те, кто курирует данное направление. Среди основных докладчиков Президенту – министр труда и социальной защиты. Очевидно, что со стороны государства к пенсионерам – пристальное внимание. Об этом говорят и конкретные шаги: только в 2022 году пенсии повышали уже дважды. И поскольку Фонд социальной защиты населения показывает хорошие результаты работы даже с профицитом, принято решение уже в третий раз финансово поддержать пенсионеров. В среднем выплаты вырастут на 125 рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии. Потому что это (в среднем, подчеркиваю) выше инфляции на сегодня. А если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией. Хотя пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: «Ну, наверное, не владеет вопросом, у нас кое-что там подорожало, и не на 10 %, а на 20 %». Я не зря подчеркнул, что имею в виду среднее значение. Поэтому и к ценам несколько раз я обращался. И сегодня хочу подчеркнуть. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли больше 10 %, скажем так. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования. Чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить, насколько это возможно.