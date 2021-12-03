Ирина Костевич о людях с ограниченными возможностями: «Очень важно, когда люди находят себя на рынке труда»

Новости Беларуси. Социальное государство – белорусский бренд. Помощь оказывается всем категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе людям с инвалидностью. Сегодня они имеют возможность развиваться, работать и вести полноценный образ жизни. Особое внимание в стране уделяют безбарьерной среде. Чего достигли в этом направлении в Беларуси за 30 лет и как живут люди с инвалидностью? Материал Полины Королевы.

Порой кажется, что мы живем в драматическом сериале. Иначе как объяснить повороты судьбы, которые переворачивают мир с ног на голову. Наша героиня Виктория сюжетный твист испытала на себе. Она окончила школу и мечтала стать юристом. Поступила, но в процессе заинтересовалась массажем. Новая мечта, и вот – Виктория машет юридическому факультету на прощание. Поступает в медицинский колледж на техника-массажиста, изучает анатомию, хирургию, массаж. Профессия востребована, и девушка скоро находит работу в Минске. За день до переезда в столицу радостная она отмечает перемены в ресторане с друзьями. Молодые люди возвращались домой, когда автомобиль попал в аварию. С этого началась иная, но тоже жизнь.

Виктория Колядко:

В первую очередь нужно себе давать время, не торопить себя, не сравнивать с другими людьми. Это самое главное. Потому что как только человек начинает себя с кем-то сравнивать, он найдет в себе тысячу минусов, а в другом человеке – тысячу плюсов.

Более 88 % людей с инвалидностью получают сегодня трудовые пенсии. Они работают, несмотря на потерю здоровья.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Действительно, это очень важно, когда люди находят себя на рынке труда. И могут кроме пенсии получать дополнительный доход, а это совершенно другой уровень и качество жизни. Поэтому задачу государство ставит максимально оказать содействие в трудоустройстве. Если этот год, то мы уже почти 1 600 человек помогли найти рабочие места с соответствующей заработной платой.

Наша героиня Виктория тоже работает. Как и хотела, массажистом. В Беларуси она единственный специалист в коляске. И сама себе девушка не дает слабину. Как в вопросе реабилитации, так и профессии. Она постоянно посещает новые курсы. Делает Виктория антицеллюлитный массаж, баночный и медовый, а также массаж лица. Рабочая неделя как у всех – пять дней.

Виктория Колядко:

Вообще, в принципе, массажистом быть нелегко. Это нужно любить. Потому что это работа с людьми. У каждого человека своя история, своя энергетика. Массажист – это не просто физическая работа, это еще и погружение в человека напрямую. Потому что, я всегда говорю, что клиент приходит не только за массажем. Он приходит к специалисту. Постоянные клиенты – показатель качества, взаимопонимания. Как говорит Виктория, коляска может удивить в первый раз, но после вопросов не возникает.

Виктория Колядко:

Меня не коробит отвечать на вопросы по поводу травмы, коляски и так далее, потому что это нормально. Кто-то заболел сердечными заболеваниями – это просто не видно, а по мне видно. Да, люди на колясках ничем не отличаются. Но когда встречают человека на коляске и смотрят, что он нормально функционирует, они на него смотрят полностью как на НЛО. То есть: а как это у вас, так? Да?

Человек с ограниченными возможностями – это совсем не про нашу героиню. Помимо работы, она так же, как и раньше, встречается с друзьями. Единственная проблема – попасть в желаемое место. Безбарьерная среда активно развита в Минске, но, по словам Виктории, в ее родном городе Солигорске с этим дела обстоят более печально. Приходится полагаться на людей.

Виктория Колядко:

У нас настолько хорошие люди добрые, слетятся люди и вообще затащат тебя куда угодно – 90 % случаев. Поэтому если задаться целью, то попасть можно везде.