Ноу-хау для Беларуси. Посмотрите на уникальный автомобиль для людей с инвалидностью, который может буквально всё

Новости Беларуси. Социальное государство – белорусский бренд. Помощь оказывается всем категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе людям с инвалидностью. Сегодня они имеют возможность развиваться, работать и вести полноценный образ жизни. Особое внимание в стране уделяют безбарьерной среде. Чего достигли в этом направлении в Беларуси за 30 лет и как живут люди с инвалидностью?

Ноу-хау для Беларуси – социальный электромобиль. Это новый взгляд на комфорт передвижения по городу. Пластиковый корпус, подъемный лифт и три вида взаимозаменяемых кресел. Теперь нет неудобств с тем, чтобы попасть в салон. И это значительно расширяет возможности человека с инвалидностью, в том числе профессиональные.

Антон Васанский, специалист-испытатель ООО «Универсальная мобильность»:

Он может работать и курьером. Он может на нашей машине приехать к месту работы, учебы, посетить друзей. В общем, вести полный, независимый образ жизни. Дело в том, что транспорт для людей с инвалидностью представлен в следующем виде: это уже готовая машина, которая переделываться под конкретного человека. Естественно, у нее есть масса своих недостатков. Мы постарались обойти все эти моменты и соединить все технические решения в одной машине.

Как результат стараний – успех. Практически все механизмы автоматизированы, а управление лифтовой платформой осуществляется дистанционно, через ключ. Выбор энергетического топлива, к слову, тоже неслучайный. Зарядка такого рода не требует посторонней помощи или подъема с коляски. Так как разъем питания находится на удобном уровне. Полностью батареи заряжаются за шесть часов, и хватает их на 150 километров. Что еще сразу бросается в глаза? Так это непривычно маленькие для такого рода транспорта габариты и дизайн.

Денис Ермолицкий, инженер-конструктор ООО «Универсальная мобильность»:

Этот дизайн обусловлен тем, что автомобиль проектировался вокруг человека, сидящего в инвалидной коляске. Дело в том, что для максимального комфорта и удобства доступа в автомобиль пришлось поднять крышу достаточно высоко. Это сделано, чтобы человек, сидя в инвалидной коляске, не пригибался, не приседал. Чувствовал себя комфортно и мог управлять автомобилем, не меняя положение.

Полина Королева, корреспондент:

Внешний вид – не единственное ноу-хау. Двери в электромобиле заднепетельные. Сделано это для удобства посадки и высадки пассажиров. Но если дверь открывается назад, куда делись боковые зеркала? Их и правда нет, однако широкоугольные камеры транслируют изображение на монитор в салоне. Здесь же, внутри, есть еще одна особенность – это фиксаторы кресла.

Денис Ермолицкий:

Фиксирующие устройства. Это наша разработка. Они абсолютно идентичны, их установлено два – на месте водителя и пассажира. Это может быть две коляски, или два обычных сиденья, или две электрических коляски. Они взаимозаменяемы. Имеют системы фиксации и также четыре вида системы расфиксации. Это сделано для безопасности при возникновении какой-либо внештатной ситуации либо аварии, когда у нас не будет доступа к панели приборов.

Социальный автомобиль конструировали вокруг человека в инвалидной коляске. Под нужды таких людей подстраивается и государство.