Замминистра соцзащиты о продукции для людей с инвалидностью: «Практически все средства реабилитации бесплатные»

Новости Беларуси. Социальное государство – белорусский бренд. Помощь оказывается всем категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе людям с инвалидностью. Сегодня они имеют возможность развиваться, работать и вести полноценный образ жизни. Особое внимание в стране уделяют безбарьерной среде. Чего достигли в этом направлении в Беларуси за 30 лет и как живут люди с инвалидностью? Материал Полины Королевы. В жизни человека с инвалидностью есть свои преграды. И чтобы их побороть, нужна помощь. Семьи, друзей, государства. Еще 10 лет назад для человека в коляске город был полон баррикад. И он оказывался заперт в квартире. Но теперь стихотворение Бродского «Не выходи из комнаты» не актуально. Безбарьерная среда перестает быть мифом.

Инна Дигилевич:

Очень много решается, очень много изменений законодательно меняется. Вы видите, что в зонах пешеходных переходов бордюров уже нет. Стало проще куда-то добираться. И общественные здания стали намного доступнее.

Антон Васанский, специалист-испытатель ООО «Универсальная мобильность»:

Сегодня уже решена проблема в аэропорту, где закупился и подъемный механизм, и специальные инвалидные кресла. Вокзал удобен. Но также остались объекты, которые пока не попали в поле зрения, что хотелось бы исправить. Хотелось бы, чтобы не было таких недочетов, как во дворах. Это и бордюры, и выезд из самих подъездов. Пока мы решили вопрос на уровне городских значимых объектов. 17 % городских объектов – с таким показателем безбарьерной среды стартовала текущая пятилетка. До 2025 года планируется достичь 23 %, а это более 8 000 зданий. Однако некоторые дома переоборудовать невозможно за давностью постройки. Пандусы просто не помещаются на узкой лестнице. В том числе эту проблему решают на базе протезно-ортопедического центра.

Это электроколяска с функцией передвижения по ступенькам. То есть, если невозможно организовать безбарьерную среду в подъезде – часто в старых домах такое случается – то данное изделие позволит перемещать инвалида по ступенькам.

Кроме того, центр разрабатывает протезы верхних конечностей, функциональные и биомеханические протезы. Последние приходят в действие благодаря мышечной памяти человека. Протезы молочных желез, ортопедическая обувь, коляски. С каждым годом линейка продукции расширяется.

Иван Лавринович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

250 тысяч человек обеспечивается в нашей стране средствами реабилитации. На это расходуется 50 миллионов белорусских рублей. Обеспечиваются инвалиды 1, 2, 3 групп. Практически все средства реабилитации бесплатные, только порядка 30-40 %, которые на льготных условиях, придется человеку доплачивать.

Материалы в протезировании используют самые современные. В том числе берутся аналоги мировых производителей, их улучшают и адаптируют. Так цена может уменьшаться в два раза, а качество хуже не становится. Как говорят специалисты, в Европе нет ничего, что бы мы не могли произвести и использовать.

Инна Дигилевич:

Вообще, много средств технической реабилитации выпускает протезный завод. В частности хочу сказать про коляски активного типа. Что в последнее время они стали намного качественнее, намного мобильнее и комфортнее в эксплуатации. Коляски, которые выпускает наш протезный завод, коляски активного типа, позволяют людям быть самостоятельными.

Однако всегда есть куда стремиться. Технические средства социальной реабилитации в Беларуси пока не производят. Они штучные, и это экономически невыгодно.

Инна Дигилевич:

Кому-то нужна ложка с толстым черенком. Нет схвата рук, и чтобы самому кушать – просто толстый черенок у ложки. И он этим может кушать, обычной ложкой он не может. Или застегиватель для пуговиц – после инсульта, когда у человека нет рук, нет схвата. Это приспособление, которым можно застегивать пуговицы. Очень важное, мелкое, но очень нужное.

Изготовление протеза – это только начало. Человек к нему еще должен привыкнуть. Необходима реабилитация. В том числе социальная. В Гомеле работает уникальный для Беларуси образовательно-терапевтический центр для детей и молодежи с особенностями психофизического развития. Он открылся на базе дома-интерната для инвалидов. И ежедневно может принимать до 140 человек. Здесь есть мастерские, компьютерный и музыкальный классы, а также терапевтическая кухня. Кроме того, процедурные кабинеты. Все услуги – бесплатные.