Ирина Костевич: количество многодетных семей у нас растёт, сегодня это 120 тысяч

Новости Беларуси. Единство церкви, власти и общественных организаций в вопросах традиционных ценностей. В Минске проходит «Славянский форум семей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для его проведения стала Национальная библиотека, крупнейший храм знаний. Участники встречи – представители духовенства, парламентарии. Соорганизатором выступило и Министерство труда и социальной защиты.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Результаты у нас действительно с вами есть. Количество многодетных семей у нас растет, и сегодня это 120 тысяч многодетных семей. Знаете, как я говорю, с каждым ребенком в семье появляется новый лучик счастья. Конечно, больше 80 % – это семьи, в которых трое деток. Но у нас есть и многодетные регионы, Брестская область, где в семьях и 12, и 13 деток. Этим мы, конечно, очень гордимся.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Если православная семья живет, ориентируясь на закон Божий, глубоко опираясь на него, то это, несомненно, так крепче семья, потому что Господь говорит: где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Если семья опирается на божественные установления, то, конечно, она будет крепче. Но, несомненно, надо не только полагаться на Бога, но и самим не плошать.