Польша запретит движение фур на последнем работающем для грузовиков пункте пропуска «Кукурыки»
Варшава уведомила Минск, что уже завтра, 21 февраля, начиная с 9 вечера запретит движение фур в последнем работающем для грузовиков пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») за исключением зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как эту информацию восприняли водители, ожидающие выезда в ЕС, узнаем прямо сейчас.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся в грузовом пункте пропуска «Козловичи». Это единственный пункт пропуска на белорусско-польском участке границы, который продолжает свою работу после закрытия пунктов «Брузги» и «Бобровники». Сейчас здесь въезда в Евросоюз, а точнее в Польшу, ожидают порядка полутора – двух сотен автомобилей. И 20 февраля несколько часов назад прозвучало решение Польши о том, что ограничит здесь движение грузового транспорта.
Объясняем, что это значит. По сообщению польского погранведомства, с 21:00 21 февраля (по белорусскому времени) в польском пункте пропуска «Кукурыки» будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах – членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли. Грузовые авто, которые не зарегистрированы в этих странах и организациях, не смогут пересекать польско-белорусскую границу.
Мы пообщались с водителями, которые ожидают въезда. Часть из них из европейских стран. Для них новое решение – не угроза. А часть, например водители из Казахстана, уже бьют тревогу.
Для нас потеря заработка. Мы едем из Казахстана. Проехали уже 3 000 километров. Стоим здесь без движения уже 20 часов.
Плохо, конечно. Мучаемся-то мы. Условия все для жизни. Груз в Польшу. Груз их. Они деньги за него заплатили. Как теперь его везти, я не знаю, что дальше будет. Сами видите, сколько машин стоит. Это политика, наверное. Это надо политикам вопрос задавать.
Кристина Протосовицкая:
Попросту говоря, у водителей есть сутки для того, чтобы пересечь границу. Иначе, если они не зарегистрированы на территории ЕС либо не входят в организацию, им придется развернуться и поехать домой. Это решение Польши стало ответом на решение Минска не пропускать польских перевозчиков через литовские и латвийские пункты пропуска на белорусской стороне. А это решение Минска было продиктовано ответом на решение Польши закрыть пункт пропуска «Бобровники». Вот такая шахматная партия разыгрывается на этой политической доске. Напомним, что пункт пропуска «Брест-Тересполь» продолжает работать в штатном режиме.
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