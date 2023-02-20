Польша запретит движение фур на последнем работающем для грузовиков пункте пропуска «Кукурыки»

Варшава уведомила Минск, что уже завтра, 21 февраля, начиная с 9 вечера запретит движение фур в последнем работающем для грузовиков пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») за исключением зарегистрированных в ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как эту информацию восприняли водители, ожидающие выезда в ЕС, узнаем прямо сейчас.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся в грузовом пункте пропуска «Козловичи». Это единственный пункт пропуска на белорусско-польском участке границы, который продолжает свою работу после закрытия пунктов «Брузги» и «Бобровники». Сейчас здесь въезда в Евросоюз, а точнее в Польшу, ожидают порядка полутора – двух сотен автомобилей. И 20 февраля несколько часов назад прозвучало решение Польши о том, что ограничит здесь движение грузового транспорта.

Объясняем, что это значит. По сообщению польского погранведомства, с 21:00 21 февраля (по белорусскому времени) в польском пункте пропуска «Кукурыки» будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах – членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли. Грузовые авто, которые не зарегистрированы в этих странах и организациях, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Мы пообщались с водителями, которые ожидают въезда. Часть из них из европейских стран. Для них новое решение – не угроза. А часть, например водители из Казахстана, уже бьют тревогу.

Для нас потеря заработка. Мы едем из Казахстана. Проехали уже 3 000 километров. Стоим здесь без движения уже 20 часов.