Ирина Дорофеева о карьере: «Я как артист состоялась благодаря тому, что я всегда была честна сама с собой»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о том, что это артисты с белорусскими корнями. У нас есть «Би-2», IOWA, которые в августе 2020-го тоже, насколько я обладаю информацией, за деньги говорили не совсем то, что мы хотели бы слышать.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Это российский шоу-бизнес, а это – белорусский. Давайте не будем путать.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте продолжим тему, что нас где-то там не ждут. Может, поем не о том? У вас песни в основном патриотические.
Ирина Дорофеева:
Я знаю, что я пою о том. Я как артист состоялась благодаря тому, что я всегда была честна сама с собой и всегда исполняла тот материал, который меня трогает, вдохновляет, отличает меня от других артистов, может, на всем белом свете. Если, допустим, меня не воспринимает то или иное население той или иной страны, я об этом сильно не переживаю.
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Чтобы понимать, как воспринимает население страны, надо хотя бы, как Александр, съездить на концерт.
Ирина Дорофеева:
Мне хватает того, что я зарабатываю. И я счастлива, что я могу реализовать себя как педагог, как заведующая кафедрой. Понимаете, я могу еще свой опыт передавать будущим поколениям. Я вижу, что их это вдохновляет, впечатляет. И они достойно идут по нашим стопам, я счастлива, что у меня растет свое продолжение. И дело не в деньгах.
Андрей Алексеев:
А я хочу, чтобы артисты зарабатывали деньги и были богатыми. Постоянно вы говорите про шоу-бизнес, который дотируется государством. Я считаю, что артист должен уметь зарабатывать себе деньги.
Ирина Дорофеева:
Но прекрасно, когда есть страна, где государство неравнодушно к своим артистам и дает им возможность реализовать еще не только свои желания, но и мечты. Мы же артистами не сразу становимся. И ждать, что появится богатый дядя, который станет твоим продюсером… Откуда появляются эти деньги, которые нужно вложить?
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