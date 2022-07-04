Ирина Дорофеева о карьере: «Я как артист состоялась благодаря тому, что я всегда была честна сама с собой»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о том, что это артисты с белорусскими корнями. У нас есть «Би-2», IOWA, которые в августе 2020-го тоже, насколько я обладаю информацией, за деньги говорили не совсем то, что мы хотели бы слышать.

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Это российский шоу-бизнес, а это – белорусский. Давайте не будем путать. Алена Сырова, СТВ:

Давайте продолжим тему, что нас где-то там не ждут. Может, поем не о том? У вас песни в основном патриотические. Ирина Дорофеева:

Я знаю, что я пою о том. Я как артист состоялась благодаря тому, что я всегда была честна сама с собой и всегда исполняла тот материал, который меня трогает, вдохновляет, отличает меня от других артистов, может, на всем белом свете. Если, допустим, меня не воспринимает то или иное население той или иной страны, я об этом сильно не переживаю.