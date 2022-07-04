«Вы знаете, как зарабатывать деньги, вас любят». Лейбл Александра Солодухи может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
Просто начинающему артисту очень сложно. Понимаете, он может долго искать себе путь развития. Но если его заказал какой-то, допустим, государственный коллектив и он хочет там развиваться, он пусть даже отработает в виде отработки эти два года и дальше – на вольные хлеба. А можно сотрудничать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Взять ту же Россию. Есть лейблы, где маститые певец или продюсер подбирают этих людей – тоже такой госзаказ иногда существует. Я прихожу к выводу, что государство у нас этим лейблом и является, который подбирает людей, вкладывает в них, чтобы они росли. Александр, вы не хотели бы создать свой лейбл – лейбл Александра Солодухи?
Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
Хорошая мысль.
Алена Сырова, СТВ:
Вы знаете, как зарабатывать деньги, вас любят.
Кирилл Казаков:
И подобрать, или госзаказ, например, сделать в университете культуры.
Александр Солодуха:
Много раз мне про это уже говорили люди, поклонники, коллеги. Я думаю, что это все впереди.
Ирина Дорофеева:
Это большой труд. Это ему надо своими деньгами будет поделиться с маленькими ребятами, вложить их в перспективу.
Кирилл Казаков:
Это же и есть инвестиция, правильно?
Александр Солодуха:
Хочу дополнить то, что сказала Валюша [Валентина Груздева – прим. ред.], сказать, что так изменились сейчас концерты, телевизионная съемка. И «Первый канал» БТ, и ОНТ – это что-то необъяснимое. Такой свет ставят, так работают!
Валентина Груздева:
Площадь Победы – это было вообще. Троны летают, грандиозное шоу!
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