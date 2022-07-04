«Вы знаете, как зарабатывать деньги, вас любят». Лейбл Александра Солодухи может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Просто начинающему артисту очень сложно. Понимаете, он может долго искать себе путь развития. Но если его заказал какой-то, допустим, государственный коллектив и он хочет там развиваться, он пусть даже отработает в виде отработки эти два года и дальше – на вольные хлеба. А можно сотрудничать.

Кирилл Казаков, СТВ:

Взять ту же Россию. Есть лейблы, где маститые певец или продюсер подбирают этих людей – тоже такой госзаказ иногда существует. Я прихожу к выводу, что государство у нас этим лейблом и является, который подбирает людей, вкладывает в них, чтобы они росли. Александр, вы не хотели бы создать свой лейбл – лейбл Александра Солодухи?

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:

Хорошая мысль.

Алена Сырова, СТВ:

Вы знаете, как зарабатывать деньги, вас любят.

Кирилл Казаков:

И подобрать, или госзаказ, например, сделать в университете культуры.