Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу

Новости Беларуси. 21 декабря – знаковая дата для коллектива Республиканского клинического медцентра. В этот день исполняется 90 лет со дня образования учреждения. Поздравление по этому случаю сотрудникам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства назвал центр одним из лучших в Беларуси, услугами которого могут воспользоваться жители и гости страны.