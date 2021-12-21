Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу

Новости Беларуси. 21 декабря – знаковая дата для коллектива Республиканского клинического медцентра. В этот день исполняется 90 лет со дня образования учреждения. Поздравление по этому случаю сотрудникам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства назвал центр одним из лучших в Беларуси, услугами которого могут воспользоваться жители и гости страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пройдя большой путь развития от скромного одноэтажного здания лечкомиссии, ваша клиника стала современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. Сегодня в нем трудятся прекрасные специалисты, ученые, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Здесь сконцентрированы все виды оказания медицинской помощи, внедряются самые передовые технологии. Убежден, что коллектив центра и впредь будет вносить достойный вклад в развитие медицины и сохранение здоровья нации.