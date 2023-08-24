Общественное объединение «Белая Русь» формирует список своих делегатов на ВНС

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» формирует список своих делегатов на Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 24 августа, шла речь на заседании республиканского совета. От первичных организаций до проведения съезда – порядок выдвижения кандидатов будет выдержан. Нормативная база подготовлена. Документ в ближайшее время будет завизирован и передан в Министерство юстиции для утверждения.

Всебелорусское народное собрание в нашей стране работает с 1996 года и за прошедшие десятилетия неоднократно доказывало свою эффективность. Многие судьбоносные решения для страны принимались именно на этой площадке. Уже в апреле будущего года ВНС соберется в новом конституционном статусе. Поэтому вопросам, которые касаются вопросов выдвижения и избрания делегатов в Республиканском общественном объединении «Белая Русь», уделено особое внимание.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Устав предполагает формирование пула делегатов на ВНС от «Белой Руси». Есть порядок выдвижения, начиная от первичных организаций нашего объединения до проведения съездов. И сейчас мы подготовили полностью всю нормативную базу, которая регулирует выдвижение делегатов на ВНС. Уже идет работа по формированию квот от регионов и по продумыванию кандидатур, то есть тех людей, которые достойно представят Республиканское общественное объединение «Белая Русь» на ВНС.