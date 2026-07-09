Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»

Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона – первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца». Сегодня вся магия живет прямо здесь, ведь в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь те, кто воплощает этот сложный замысел на экране. Как прожить чужую жизнь, не потеряв себя? Поговорили с нашими гостями. «Этот проект прекрасен тем, что включает в себя всевозможные жанры и сферы» Александр Меженный, ведущий:

Мы знаем некоторые нюансы. Там о мистике, или про медицину, или про какие-то психологические взаимоотношения?

Софья Шуткина, актриса театра и кино:

Чем прекрасен этот сценарий, чем прекрасен этот проект, что он включает в себя всевозможные жанры и сферы, потому что мы имеем потрясающую возможность работать и в драме, работать и в мистике, работать с какими-то реальными медицинскими фактами. И, конечно же, в мелодраме, куда же без любви? Это большой подарок в плане актерской работы над сценарием, когда ты можешь позволить себе использовать весь свой диапазон.

Антон Денисенко, актер театра и кино:

Жанр, который присутствует в этом материале, детектив. У нас есть интрига, у нас есть сомнения, кто же главный злодей. Несколько раз мяч злодейства переходит от одного персонажа к другому. В плане мелодрамы, я думаю, это будет интересно женской аудитории, в плане детектива – вдруг мы сможем захватить и мужскую аудиторию. Легко ли работать в Беларуси? Актеры рассказали об атмосфере на площадке Александр Меженный:

Работать легко в Беларуси? Для нашего телеканала СТВ – это первый громадный опыт. Антон Денисенко:

Очень хорошая команда. У нас подобралась слаженная группа. Представители всех цехов – костюмеры, гримеры, художники потрясающие. Возможно, это первый проект для Беларуси, но ребята явно уже занимались кинопроизводством. Это очень опытные специалисты, и в этом смысле все достаточно легко. Софья Шуткина:

У нас прекрасная атмосфера на площадке. Очень дружественная, очень позитивная. Большая редкость, когда ты за целый день не ловишь ощущение, что мы делаем свою работу, это какой-то тяжелый труд. Всегда с большим наслаждением, несмотря на то, что у нас очень плотный график.

Есть ли время в плотном актерском графике, чтобы побыть туристами? Александра Каштанова, ведущая:

В этом плотном графике есть ли время побыть туристами? Софья Шуткина:

Я всегда стараюсь ухватить возможность, чтобы познакомиться с туристическими объектами. Действительно, очень мало времени. У нас много ночных смен, поэтому хочется как-то высыпаться. Но мне повезло, в выходной ко мне приезжала мама, мы успели сходить в вашу замечательную Национальную художественную галерею. Очень рекомендую всем, кто не был. Замечательный Национальный художественный музей, бесконечно хочется туда возвращаться. И конечно, пешеходная экскурсия по городу. Надеюсь, что в последний отсыпной удастся посмотреть что-то за городом, может быть, линию Сталина. Александр Меженный:

Антон, как родина встретила? Антон Денисенко:

Очень тепло. Если кто не знает, дорогие телезрители, я родился в Минске, закончил школу и потом уже уехал в Москву. У меня здесь отец, и для меня это как подарок судьбы в некотором роде, потому что я могу и поработать, принять участие в таком знаковом для Беларуси проекте и параллельно провести время со своим отцом.