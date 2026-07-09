Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»
Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона – первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца». Сегодня вся магия живет прямо здесь, ведь в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь те, кто воплощает этот сложный замысел на экране. Как прожить чужую жизнь, не потеряв себя? Поговорили с нашими гостями.
«Этот проект прекрасен тем, что включает в себя всевозможные жанры и сферы»
Александр Меженный, ведущий:
Мы знаем некоторые нюансы. Там о мистике, или про медицину, или про какие-то психологические взаимоотношения?
Софья Шуткина, актриса театра и кино:
Чем прекрасен этот сценарий, чем прекрасен этот проект, что он включает в себя всевозможные жанры и сферы, потому что мы имеем потрясающую возможность работать и в драме, работать и в мистике, работать с какими-то реальными медицинскими фактами. И, конечно же, в мелодраме, куда же без любви? Это большой подарок в плане актерской работы над сценарием, когда ты можешь позволить себе использовать весь свой диапазон.
Антон Денисенко, актер театра и кино:
Жанр, который присутствует в этом материале, детектив. У нас есть интрига, у нас есть сомнения, кто же главный злодей. Несколько раз мяч злодейства переходит от одного персонажа к другому. В плане мелодрамы, я думаю, это будет интересно женской аудитории, в плане детектива – вдруг мы сможем захватить и мужскую аудиторию.
Легко ли работать в Беларуси? Актеры рассказали об атмосфере на площадке
Александр Меженный:
Работать легко в Беларуси? Для нашего телеканала СТВ – это первый громадный опыт.
Антон Денисенко:
Очень хорошая команда. У нас подобралась слаженная группа. Представители всех цехов – костюмеры, гримеры, художники потрясающие. Возможно, это первый проект для Беларуси, но ребята явно уже занимались кинопроизводством. Это очень опытные специалисты, и в этом смысле все достаточно легко.
Софья Шуткина:
У нас прекрасная атмосфера на площадке. Очень дружественная, очень позитивная. Большая редкость, когда ты за целый день не ловишь ощущение, что мы делаем свою работу, это какой-то тяжелый труд. Всегда с большим наслаждением, несмотря на то, что у нас очень плотный график.
Есть ли время в плотном актерском графике, чтобы побыть туристами?
Александра Каштанова, ведущая:
В этом плотном графике есть ли время побыть туристами?
Софья Шуткина:
Я всегда стараюсь ухватить возможность, чтобы познакомиться с туристическими объектами. Действительно, очень мало времени. У нас много ночных смен, поэтому хочется как-то высыпаться. Но мне повезло, в выходной ко мне приезжала мама, мы успели сходить в вашу замечательную Национальную художественную галерею. Очень рекомендую всем, кто не был. Замечательный Национальный художественный музей, бесконечно хочется туда возвращаться. И конечно, пешеходная экскурсия по городу. Надеюсь, что в последний отсыпной удастся посмотреть что-то за городом, может быть, линию Сталина.
Александр Меженный:
Антон, как родина встретила?
Антон Денисенко:
Очень тепло. Если кто не знает, дорогие телезрители, я родился в Минске, закончил школу и потом уже уехал в Москву. У меня здесь отец, и для меня это как подарок судьбы в некотором роде, потому что я могу и поработать, принять участие в таком знаковом для Беларуси проекте и параллельно провести время со своим отцом.
Какие сцены оказались самыми сложными?
Юлия Самусенко, ведущая:
Были ли у вас какие-то, может быть, эмоционально сложные сцены, после которых приходилось долго приходить в себя?
Антон Денисенко:
В целом там очень много напряженных, триллероподобных моментов, где эмоционально приходится затрачивать себя. Первые пять смен – у нас были ночные съемки. Там было нагромождение полного спектра эмоций. От какой-то первой влюбленности до ненависти. Мы друг друга выгоняли, бросали, бегали. Естественно, без каких-то затрат внутренних трудно это сыграть. Потом уже как-то привыкли, стало проще.
Софья Шуткина:
Но физически было сложно, потому что кино так устроено, оно всегда снимается как будто бы вопреки. То есть когда была 40-градусная жара, мы в шерстяных свитерах бегали по полю, практически ловили тепловой удар. Сейчас, когда похолодало, у нас ночные смены, и будут сцены в воде, в пруду.
Подробности в видео.