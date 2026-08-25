ИИ на факультативах и электронные журналы! Как школы Минска готовятся к новому учебному году

С 1 сентября в четырех столичных гимназиях стартует пилотный проект по углубленному изучению точных и естественных наук. В расписание 8-классников добавят дополнительные часы математики, физики, химии и биологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в проекте примут участие 20 школ по всей стране. Об этих и других новшествах говорили сегодня, 25 августа, на городском образовательном форуме педагогических работников. Так, в 48 минских школах полностью переходят на электронные журналы, а на факультативах ученики начнут осваивать искусственный интеллект. Лучшие инновационные разработки педагоги презентовали на специальной выставке.