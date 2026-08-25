ИИ на факультативах и электронные журналы! Как школы Минска готовятся к новому учебному году
С 1 сентября в четырех столичных гимназиях стартует пилотный проект по углубленному изучению точных и естественных наук. В расписание 8-классников добавят дополнительные часы математики, физики, химии и биологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего в проекте примут участие 20 школ по всей стране. Об этих и других новшествах говорили сегодня, 25 августа, на городском образовательном форуме педагогических работников. Так, в 48 минских школах полностью переходят на электронные журналы, а на факультативах ученики начнут осваивать искусственный интеллект. Лучшие инновационные разработки педагоги презентовали на специальной выставке.
Андрей Сикорский, учащийся гимназии № 13:
Стенд, который помогает в образовании. На нем можно учиться программированию, робототехнике, сверху есть микроконтроллер, то есть можно учиться на нем делать свои какие-то программы. Я программировал его полностью сам.
Алла Синявская, директор средней школы № 217 имени Героя Советского Союза А.А. Алехновича:
Мы представляем модель инженерной вертикали. Если сегодня в учреждении мы обеспечиваем повышенный уровень изучения предметов физики и математики, то с реализацией факультативных занятий «В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию» нам помогают наши партнеры.
Олеся Гутенко, педагог дополнительного образования средней школы №204:
Наш образовательный проект «Сундучок знаний» с учителями начальных классов. Они могут на уроке взять какой-то материал и наглядно показать, продемонстрировать это детям, что такое время, что такое состав числа, что такое разряды. Наглядный сундучок – это наша индивидуальная разработка, это мы создали с мужем. Для того чтобы педагоги, логопеды, учителя могли наглядно использовать методы обучения Марии Монтессори.
На форуме сделали особый акцент на кадровой политике. В новом учебном году в столичную систему образования пришли более 1000 молодых специалистов. Чтобы облегчить им старт в профессии и помочь закрепиться на местах, в Минске активно задействуют институт наставничества. Опытные коллеги возьмут шефство над каждым молодым педагогом.
Свыше 232 тысяч школьников Минской области сядут за парты 1 сентября.