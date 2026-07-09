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Официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева пройдут в Минске

09 июля 2026 07:36
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Новый уровень партнерства и мощный импульс для промышленной кооперации. В Минске с официальным визитом Президент Узбекистана. Переговоры на высшем уровне пройдут сегодня, 9 июля, во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные переговоры Лукашенко и Мирзиёева пройдут в Минске-2

Сейчас идут последние приготовления к церемонии официальной встречи двух лидеров. В центре внимания Александра Лукашенко и Шавката Мерзиёева будут запуск масштабных совместных проектов, расширение экономических связей и укрепление торгово-производственных цепочек. Минск и Ташкент уходят от простой торговли к созданию совместных производств и трансферу технологий в машиностроении, фармацевтике и аграрном секторе. 

По итогам переговоров ожидается подписание около двух десятков важнейших документов. Главный из них – Декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Она зафиксирует курс двух государств на долгосрочный эконмический альянс.

Накануне, еще до начала официальных переговоров, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели встречу в неформальной обстановке. 

Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана.

# Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Беларусь-Узбекистан

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