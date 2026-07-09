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Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске

09 июля 2026 07:39
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«Формула женщины» – республиканский форум организовал профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания. Площадка объединила руководителей, специалистов, многодетных мам, чтобы создать пространство вдохновения и обмена лучшими практиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске-2

Все эти женщины совмещают работу, семью и общественную деятельность. В центре внимания – реальные истории и практики, как удерживать баланс между карьерой, детьми и личным развитием. Многодетные мамы делились опытом.

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске-4

Светлана Карачун, участница форума:
Работать надо много, и любить. Любить все: жизнь, семью, страну, предприятие, детей, мужа, себя. В общем, любить с любовью, и тогда все получится. 

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске-6

Юлия Дубонос, участница форума:
У меня трое детей, и я не просто мама, которая работает и выполняет там по быту. Я – мама-активист. Я уделяю внимание и работе, потому что профсоюзы – это не только работа, это внимание в первую очередь людям. Ты должен помочь, оказать содействие, объяснить и рассказать все. А мама – я дома. Я оказываю такую же помощь своим детям. И самое главное, знаете, мое кредо такое – не воспитывать детей словом, а воспитывать их своим примером.

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске-8

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания:
Согласно коллективных договоров, тарифного нашего соглашения, именно нашей прекрасной половине, нашим женщинам. Это различные бонусы, материальное какое-то вознаграждение, дополнительные отпуска. Вы знаете, что самое главное, что на каждом предприятии этот вопрос рассматривается отдельно.

Форум прошел в формате круглого стола. Обсуждали профессиональный рост, лидерство, семейные ценности, эмоциональный ресурс, поддержку женщин в отрасли. Спикеры – представители ведомств и руководители организаций – говорили о возможностях для развития и о том, как профсоюз помогает женщинам реализовываться.

# Женщины Беларуси # Профсоюзы в Беларуси # Юрий Дорогокупец

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