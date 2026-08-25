18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме

В Амстердаме продолжается чемпионат мира по академической гребле, в котором принимают участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашу команду на главном старте сезона представляют 18 спортсменов в 6 видах программы.

Сегодня, 25 августа, экипаж в мужской четверке парной в составе Максима Грибовского, Федора Шороха, Романа Шабатько и Павла Синенко не смог пробиться в 1/2 и выступит в финале С за итоговое распределение мест.

Накануне отборочную стадию преодолели Никита Корнеев и Валерия Шендель в одиночках легкого веса, а также Татьяна Климович и Елена Фурман в двойке парной. В среду, 26 августа, выступления начнет призер Олимпийских игр и чемпион Европы Евгений Золотой. В субботу, 29 августа, на старт выйдет и наша мужская восьмерка. Первые медали планетарного форума будут разыграны в четверг.