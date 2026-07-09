В Минске проходит церемония прощания с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом

Беларусь прощается с народным писателем, выдающимся прозаиком и публицистом Николаем Чергинцом. Страна провожает в последний путь человека-эпоху, чье слово формировало культурный код страны. Гражданская панихида проходит в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак скорби люди несут цветы, вспоминают народного писателя как талантливого и открытого человека, который внес значимый вклад в развитие отечественной литературы. На церемонию в сопровождении роты почетного караула передан венок от Президента Беларуси. Александр Лукашенко ранее выразил соболезнования родным и близким. Не стало Николая Чергинца 7 июля на 89-м году жизни.

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца.

Народный писатель страны начал творческий путь в 1970-х. Он стал основателем жанра белорусского милицейского детектива. Автор создал более 50 научных трудов. Из-под его пера вышло свыше 40 художественных романов. Николай Чергинец долгие годы возглавлял Союз писателей Беларуси. Он направлял и поддерживал поколения литераторов. До последнего вздоха мастер оставался верным призванию. Больше недели назад он работал в Доме литераторов над автобиографией.

Похоронят народного писателя на Восточном кладбище Минска.