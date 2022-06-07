«Мне приятно, что меня пригласили». Какие мероприятия пройдут в рамках отправления «Поезда памяти»?

Новости Беларуси. Две недели остается до отправления «Поезда памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении 14 дней он проедет по семи городам Беларуси и семи городам России. Участниками патриотического проекта станут 200 лучших школьников двух стран.

Ребята познакомятся с основными вехами Великой Отечественной войны, к которым привязан маршрут следования поезда, встретятся с ветеранами, посетят музеи, реконструкции военных событий. Им представится уникальная возможность увидеть огненные картины из свечей на фоне ночной Брестской крепости. Школьники примут участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв войны, пройдут по местам боевых действий и обменяются мнениями на открытом уроке «Два государства – одна судьба». Задача проекта не только рассказать о войне, но и объединить молодежь двух стран.

Дмитрий Волков, учащийся гимназии № 1 Витебска:

Мне приятно, что меня пригласили поучаствовать. То, что там будет одна молодежь, и такая талантливая – мне будет очень интересно с ними пообщаться. И в контексте того, что мы изучаем историю двух государств, Беларуси и России, познакомиться с интересными, талантливыми детьми, в том числе из России, и вместе с ними узнать много нового.

Одним из участников патриотического проекта станет и ученик городокской школы Тимур Некрашевич. В 2021 году он вместе с отцом и младшими братьями совершил 35-километровый марш по историческим местам района.

Тимур Некрашевич, ученик средней школы № 2 Городка:

Я со своей семьей создал специальный маршрут от Езерища до Вышедок, что в сумме получилось 35 километров. Во время прохождения мы посетили 12 воинских захоронений и на каждом захоронении возложили цветы. Важно помнить о войне, никогда ее не забывать, чтобы этого больше никогда не повторилось.