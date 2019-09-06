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Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске

06 сентября 2019 09:58
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Как работает интерактивный автобус, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы будем проводить 13-14 сентября городской праздник. В рамках Дня города и в рамках празднования закрытия мотосезона у нас будет большая площадка, на которой будут расположены интерактивные маленькие площадки, где можно будет тоже вспомнить правила дорожного движения и мы попросили наших коллег из Российской Федерации, чтобы они приехали к нам на автобусе-перевертыше для того, чтобы продемонстрировать детям, что может произойти в случае дорожно-транспортного происшествия. Это очень интересный тренажер, он используется в Российской Федерации, есть соответствующие методические рекомендации по его использованию.

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске-1

Это такой интерактивный автобус, в который будут садиться дети, будет показан небольшой ролик о том, что будет происходить, чтобы дети не испугались, будут происходить элементы задымления все, что может произойти в случае дорожно-транспортного происшествия. И автобус будут переворачивать, имитируя тем самым опрокидывания при дорожно-транспортном происшествии. У нас будет организована площадка возле Дворца спорта. Хотим пригласить всех желающих посмотреть на нашу площадку и опробовать вот этот интересный тренажер.

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске-4

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске-6

# Правила дорожного движения # общество # Александра Попова # Фотофакт # Дети

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