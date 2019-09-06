Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске

Как работает интерактивный автобус, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как ребёнку безопасно дойти из школы домой?

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы будем проводить 13-14 сентября городской праздник. В рамках Дня города и в рамках празднования закрытия мотосезона у нас будет большая площадка, на которой будут расположены интерактивные маленькие площадки, где можно будет тоже вспомнить правила дорожного движения и мы попросили наших коллег из Российской Федерации, чтобы они приехали к нам на автобусе-перевертыше для того, чтобы продемонстрировать детям, что может произойти в случае дорожно-транспортного происшествия. Это очень интересный тренажер, он используется в Российской Федерации, есть соответствующие методические рекомендации по его использованию.