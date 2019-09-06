Школьники смогут пройти профподготовку дистанционно. Какие специальности можно получить?

В этом году белорусским старшеклассникам предложат около 20 новых рабочих профессий для освоения на профподготовке. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования УО «РИПО» – Александра Петрова. Какие профессии появятся? Александра Петрова, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования УО «РИПО»:

В этом году у нас инновации идут по двум путям: первый – хорошо забытые старые профессии, которые есть в справочниках министерства труда, они есть у нас на рынке труда в Республике Беларусь, как и в других странах. Просто перечень, который состоял из более 80 профессий, в этом году обновлен и в него уже включено более 100 профессий. Там появились такие профессии, как спасатель-пожарный, медицинский регистратор, оператор связи.

И также в этом году совместно с оршанскими школами и БГУИР начинаем эксперимент по внедрению дистанционных форм в профподготовку школьников и там уже будут совершенно две новые профессии, связанные с аппаратным и программным обеспечением. Пока что рано говорить об их сложившимся названии, сейчас это экспериментальная работа и необходимо сказать, что IT-компетенция сейчас содержится непосредственно не только в IT-профессиях, но и в классических профессиях, о которых мы говорили ранее, также появляются компетенции, связанные с IT. Тот же оператор связи совершенно уже не может работать в своей сфере, если он не владеет IT-технологиями.

Что на втором месте? Александра Петрова:

На втором месте – профессии сферы обслуживания: парикмахеры, мастера по маникюру, по педикюру. Будет возможность людям, которые живут не в городах, получать точно такую же профессию, как городским старшеклассникам? Александра Петрова:

Собственно, на это эксперимент и направлен, чтобы посмотреть, насколько эффективным будет участие ведущих вузов: их научного, технического потенциала и участие продвинутых преподавателей в обучении школьников из других регионов. Хотя, нельзя сказать, что педагогические кадры у нас там отличаются от столичных, тем не менее, мне кажется, что нелишним будет привлечение такого именитого университета, как БГУИР.