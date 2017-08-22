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Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси

22 августа 2017 13:14
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Новости Беларуси. В этом паспорте будет представлена вся информация: во сколько начинаются занятия, как организовано движение транспорта возле школы и какой обычно путь выбирают дети, идя домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси-1

Это поможет оградить школьников от неприятностей на дорогах. Перед началом нового учебного года Госавтоинспекция предпринимает и другие меры.

Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси-4

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Традиционно у нас для привлечения внимания – как детей, так и родителей, водителей – это специальные комплексные мероприятия, которые проводятся с 25 августа по 5 сентября и называются «Внимание, дети!». Основная цель – привлечь внимание всей широкой ответственности к проблеме безопасности детей на дороге.

Отметим, что количество ДТП с участием детей в 2017 году снизилось на треть. Если раньше в большинстве случаев были виноваты юные участники дорожного движения, то теперь все чаще нарушения за водителями.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Анна Банадык

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