Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси

Новости Беларуси. В этом паспорте будет представлена вся информация: во сколько начинаются занятия, как организовано движение транспорта возле школы и какой обычно путь выбирают дети, идя домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет оградить школьников от неприятностей на дорогах. Перед началом нового учебного года Госавтоинспекция предпринимает и другие меры.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Традиционно у нас для привлечения внимания – как детей, так и родителей, водителей – это специальные комплексные мероприятия, которые проводятся с 25 августа по 5 сентября и называются «Внимание, дети!». Основная цель – привлечь внимание всей широкой ответственности к проблеме безопасности детей на дороге.