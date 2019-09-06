Как ребёнку безопасно дойти из школы домой?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела по агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.

Интерактивный автобус для детей, который имитирует ДТП, будет представлен на Дне города в Минске

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Согласован паспорт дорожной безопасности в каждой школе, с ним можно ознакомиться на информационном стенде в школе. Он содержит информацию о той инфраструктуре, которая располагается вблизи школьного учреждения и типовой маршрут «Школа – дом». В случае если ребенок посещает какую-либо секцию или часто после уроков он направляется к бабушке домой, мы просим также с ребенком пройтись по этим маршрутам неоднократно для того, чтобы он привык, освоился и ему было просто и безопасно дойти до необходимого пункта.