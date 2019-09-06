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Вам – открытка! В отделениях «Белпочты» отмечают День посткроссера

06 сентября 2019 08:50
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Новости Беларуси. Для тех, кто устал от электронных сообщений и считает, что они никогда не сравнятся с написанным от руки посланием, а также тех, кто искренне рад обнаружить в своём почтовом ящике красочную открытку. 6 сентября во всех отделениях «Белпочты» отмечают День посткроссера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вам – открытка! В отделениях «Белпочты» отмечают День посткроссера-1

Такое несовременное для компьютерного века хобби лишь на первый взгляд кажется неактуальным. Международный проект по обмену почтовыми карточками и марками объединяет всё больше людей из разных уголков планеты.

Вам – открытка! В отделениях «Белпочты» отмечают День посткроссера-4

Популярность он получил и в нашей стране. Только за последние 14 лет белорусские посткроссеры (а их свыше 30 тысяч) отправили и получили более 2 млн открыток. А по количеству участников проекта Беларусь находится на 8-й позиции международного рейтинга.

Вам – открытка! В отделениях «Белпочты» отмечают День посткроссера-7

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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