«Иногда случается, что дети лучше восприняли героев, чем задумывал писатель»: какой сюрприз готовит читателям Елена Стельмах?

В гостях программы «Большой завтрак» детская писательница Елена Стельмах.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Очень рада видеть Вас сегодня у нас в программе. Как я понимаю, за то время, пока мы не виделись, у Вас вышла новая книга «Большое представление для Сонечки». Можете рассказать о ней подробнее – это продолжение или самостоятельное произведение?

Елена Стельмах, детская писательница:

Да, очень приятно говорить, что наш детский проект продолжается. Девочки придумали, что это должна быть серия волшебства. И поскольку первая книга в этой серии называется «В гостях у Франциска Скорины», то серию мы продолжили «Большим представлением для Сонечки». Эти книги, конечно же, разные, у них разные истории. Но в них герои продолжают свою жизнь. Мы их как придумали в первой книге, так они идут во вторую. Только с ними уже происходят другие истории. Они уже по-другому смотрят на жизнь, они оценивают ее. То есть, герои детские, но то, что они переживают, то, что с ними происходит – это очень воспитательно, очень поучительно. На этом, собственно, дети и растут.

О псевдониме Ева НЭММ. «Буквочка «А» тоже имеет значение. Папу девочек зовут Андрей»

Ирина Ромбальская:

Вот Вы так интеллигентно так сказали, что «девочки придумали», как будто бы Вашей заслуги в этом практически и нет. Но это же не совсем так. Кто у вас главарь?

Елена Стельмах:

Теперь нас больше знают как Ева НЭММ. Мы настолько привыкли к своему…

Ирина Ромбальская:

Для тех, кто, может быть, не в курсе, пересилите все имена всех своих внучек, которые и составляют.

Елена Стельмах:

Да, мы очень привыкли к своему творческому псевдониму. Потому что Ева – это Елена и Виктория. Виктория – моя старшая дочка. А Нем – это Надежда, Эмилия, Мария и Маргарита. Это мои внучки и младшая дочка Маргарита. Но буквочка «А» в нашем псевдониме тоже имеет значение. Потому что папу девочек зовут Андрей. И конечно же не без его помощи мы бываем в библиотеках на презентациях, ездим в другие места – рассказываем о своих книгах.

Ирина Ромбальская:

Андрей выполняет такую, хозяйственную функцию.

Елена Стельмах:

Да. Очень нам нужна мужская помощь.

Ирина Ромбальская:

Не творческую, а больше отвечает за подвоз «звезд» куда-нибудь, на мероприятия.

Елена Стельмах:

Конечно, без этого обойтись тоже невозможно. Потому что, например, в прошлом году у нас была презентация в Национальной библиотеке. И, конечно же, девчонки с огромным воодушевлением шли на эту презентацию. И мы представляли там и книгу, и бук-трейлер, и закладки. И еще девчонки очень много рассказывали об этом. И конечно же было приятно, что папа нас тоже поддерживает.

Ирина Ромбальская:

А разница между книгами по времени сколько примерно?

Елена Стельмах:

Мы поставили перед собой творческую задачу: каждый год выпускать книгу. Поэтому «Большое представление для Сонечки» – это книга прошлого года. А в этом году готовим новый сюрприз для читателей.

О книге «Большое представление для Сонечки». «Рассказываем о житейских ценностях, необходимых каждому»

Ирина Ромбальская:

Но, тем не менее, для нас с Вами год – это всего лишь год. А год для маленьких девочек – это целая жизнь, иногда в которую умещается куча приключений. Как изменилось мировоззрение самых младших ваших писателей?

Елена Стельмах:

А вот поэтому мы со старшей дочерью и придумали этот проект. И мы назвали его для себя. Хотя, понимаем, что это необходимо, полезно и всем родителям. Вместе с книгой мы растем. Потому что мы наблюдаем, как девчонки читают. Как в одном возрасте они воспринимают чтение, какие им интересны герои, какие сюжеты. И мы наблюдаем, как, благодаря этому, они растут и как личности. Потому что уже в книге, например, «Большое представление для Сонечки» мы рассказываем о тех житейских ценностях, которые необходимы каждому человеку. Почему у нас появилась Сонечка: наша девочка – героиня книги – живет в приюте, в нашем поместье Станьково. И эта девочка там, потому что так случились жизненные обстоятельства – мама ее покинула. Все герои книги собираются у нее на День рождения. Все ей дарят подарки. Но самый лучший подарок – это тот подарок, который пообещала Альжбета. Они все сфотографировались, и этот снимок Альжбета разместит в интернете. Возможно, что мама так Сонечку найдет быстрее.

Ирина Ромбальская:

Но вот это же сюжет из жизни? Откуда маленькие девочки узнали о сиротах, например?

Елена Стельмах:

Потому что мы и книги свои создаем на конкретных событиях и на конкретно происходящих в реалии действиях. Потому что в книге у нас – Стаканьково, а в действительности это Станьково. И там, в самом деле находится приют, девочки там были. И вот это их очень тронуло. И поэтому они решили, конечно же, с моей помощью – взрослой писательницы, рассказать всем детям о том, что есть дети, которым нужна помощь, нужна забота и что вот эти семейные ценности для каждого очень важны.

Ирина Ромбальская:

Я знаю, что герои ваших книг еще и на разных языках заговорили. Да?

Елена Стельмах:

Да. Нам очень приятно было узнать о том, что не только белорусским детям нравятся наши книги. Кстати, очень приятная новость для нас случилась на днях, когда детские библиотекари города Минска назвали нашу книгу среди лучших книг прошлого года. И кроме того, что читали дети в Минске, наши презентации были по Беларуси. И вот когда наш проект вышел за рамки нашей страны, конечно, нам было это очень радостно. Презентация книги прошла и в Кабардино-Балкарии, и в Дагестане, Калмыкии, с ней познакомились молдавские дети. И в апреле я буду на большом Международном форуме детской книги в Кишиневе. И буду, конечно же, там рассказывать про наши книги, про наших героев. И про то, что мы – авторы книги – очень хотим дружить с детьми разных стран.

«Родители – первоисточники любви к детскому чтению»

Ирина Ромбальская:

Какие Вы можете дать советы матерям, чтобы дети стали больше читать?

Елена Стельмах:

Я, как уже профессиональный писатель, наблюдаю, что эта проблема волнует не только нас – белорусов. Она актуальна во всем мире. Например, я была на Международном евразийском в Москве осенью прошлого года, и там тоже звучала эта проблема: как детям привить любовь к чтению? Как привить внимание к книге? Конечно, для нас – белорусов – и наш первый проект «В гостях у Франциска Скорины» очень значим, потому что в прошлом году мы отмечали 500-летие нашей белорусской письменности. Что у нас такие большие истоки и духовности, и любви к книге. И поэтому такое внимание к нам-белорусам – в мире, и сейчас Молдова приглашает на Международный детский форум. Потому что детская литература у нас достаточно хорошо развивается. Мы не утрачиваем любовь к книге. И я, как писатель, и как мама, вижу, что родители – первоисточники этой любви к детскому чтению. Кроме родителей, очень важно, как в школе детям прививают любовь к чтению, насколько школьные учителя могут им рассказать и про литературу наших классиков, и про то, что пишут современные писатели. Например, мне очень нравится проект, который осуществляет наш педуниверситет, факультет начального образования. Вот,представляете, меня – писателя, приглашают в школу на урок, потому что этот урок разработала студентка педуниверситета. И она вместе с ребятами по нашей книжке «В гостях у Франциска Скорины» делала урок внеклассного чтения. И вот, ты – писатель – сидишь на последней парте и, затаив дыхание, слышишь, как дети рассказывают о твоем произведении. И даже иногда случается, что дети еще лучше восприняли героев, их поступки, чем даже задумывал это писатель. И это тоже своеобразный урок для писателя, чтобы понять, а как же писать для детей, чтобы быть ими максимально понятым. Чтобы дети то, что ты написал, полюбили.

Ирина Ромбальская:

Скажите, а соревновательный момент присутствует среди школьников: сейчас стартует новый сезон проекта «Живая классика», где дети могут прочитать любимое произведение хорошо, красиво, выразительно, и при этом еще получить приз. Расскажите об этом.

О конкурсе «Живая классика». «В этом году будет посвящен теме «Малая родина»

Елена Стельмах:

Да, конечно же. Я считаю, что это прекрасный конкурс, который дает возможность, опять таки приобщаться детям к чтению. Потому что для того чтобы выбрать любимое произведение, конечно же нужно прочитать много литературы. И благодаря школьным учителям, дети шире знакомятся с произведениями наших классиков, наших современных писателей, и выбирают действительно те произведения, которые и, когда сидишь в жюри конкурса, с таким вдохновением слушаешь! Потому что на сцене – это не только рассказ произведения происходит. Это его театральное действо. И понимаешь, что вот этот юный чтец, действительно, настолько проникся самим произведением. Это очень впечатляющее действо.

Ирина Ромбальская:

Удивляют они чем-то? Есть те произведения, о которых вы вообще не знали?

Елена Стельмах:

Вообще, литераторы и писатели, достаточно хорошо знают литературу. Но, например, я даже сейчас представляю образы тех ребят, которые участвовали в Рогачеве в Дни письменности. И они представляли Ивана Мележа «Люди на болоте». И тот замечательный Василь и прекрасная Ханна. Но образы их были просто восхитительные! И важно сказать, что в этом году этот конкурс будет посвящен теме «Малая родина». И мы уверены, что юные чтецы найдут очень много произведений, которые посвящены нашей родной Земле, нашим предкам, нашему большому культурному достоянию, которое имеет наша Беларусь.

Ирина Ромбальская:

Обязательно ли о своей малой родине? Или они могут найти любое произведение?

Елена Стельмах:

Это абсолютно не обязательно. Главное, чтобы это произведение тронуло юную душу.

Ирина Ромбальская:

В прошлом году это было более 13 тысяч детей, задействованных в проекте «Живая классика». В этом году ожидаете наплыва еще большего?

Елена Стельмах:

Да. Конечно, у нас есть уверенность в том, что количество любителей красивого слова значительно увеличится. Потому уже все спрашивают о конкурсе, возможно, это какие-то новые условия. В принципе, все остается прежним: надо выбрать любимое произведение.

Ирина Ромбальская:

Давайте остановимся точечно: что, кто, как, когда?

Елена Стельмах:

Сейчас идет конкурс в школах – дети там выступают. Потом наступит районный этап конкурса. Победители районного конкурса выйдут на сцену в своих областях. А те, кто окажется лучшими в области, поедут в нашу Национальную библиотеку. И в июне там состоится полуфинал. А вот уже победители финала окажутся на праздничной сцене в Рогачеве.