«Нужно дать больше свободы руководителям». Послание Президента обсудили на предприятии в Могилёве

Новости Беларуси. В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимательно за трансляцией из Дома правительства следили представители частного бизнеса. Это предприятие в Могилеве по собственной уникальной разработке выпускает комплектующие для двигателей. Около 80 % идет на экспорт. И чтобы расширить рынки за последний год построили еще два новых цеха.
Здесь полностью согласны с утверждением Президента, что зарплата должна напрямую зависеть от эффективности организации производства, а бизнес не нуждается в лишней опеке со стороны государства.
Андрей Бодяко, заместитель директора унитарного предприятия «Технолит»:
Очень понравился тезис о том, что к 2020 году мы должны получить новую экономику, которая будет дружелюбна к бизнесу. Понравился тезис о том, что нужно дать больше свободы руководителям предприятий, потому что они несут ответственность за результат на местах. О том, что зарплата должна быть напрямую привязана к эффективности работы предприятия, чтобы не платить незаработанные деньги. Потому что это разбалтывает экономику в целом, и людей в частности.