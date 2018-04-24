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Культура питания малышей: в Несвиже стартовал гастрономический проект для детей и родителей

24 апреля 2018 15:29
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Новости Беларуси. «Мы – то, что мы едим!» – под таким лозунгом в Несвиже стартовал проект, посвященный культуре питания маленьких детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На базе детского ясли-сада № 4 районный центр гигиены и эпидемиологии вместе с Несвижским обществом Красного Креста проводят целый ряд мероприятий, чтобы научить дошкольников здоровому и безопасному питанию.

Культура питания малышей: в Несвиже стартовал гастрономический проект для детей и родителей-1

Андрей Вальчик, воспитанник несвижского детского ясли-сада № 4:
Надо мыть фруты, овощи, покупать полезную еду.

Алеся Бяганская, воспитанница несвижского детского ясли-сада № 4:
Конечно же, мы любим конфеты, но надо есть больше здорового питания, чем вредного.

Культура питания малышей: в Несвиже стартовал гастрономический проект для детей и родителей-4

Алена Чернюк, координатор волонтерского отряда родителей «Сердце» несвижского детского ясли-сада № 4:
Этот проект направлен на формирование основ здорового питания и обучение развитию санитарно-гигиенических и культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста, а так же их родителей. Целевая группа этого проекта – 255 человек, которые воспитываются и обучаются в нашем учреждении.

Культура питания малышей: в Несвиже стартовал гастрономический проект для детей и родителей-7

В программе проекта – семинары-практикумы для родителей, конкурс детских рисунков, уличные акции и многие другие мероприятия. Гастрономический проект продлится до сентября.

# общество # Фотофакт # Детские сады в Беларуси # Андрей Вальчик # Алеся Бяганская # Алена Чернюк

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