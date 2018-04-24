Культура питания малышей: в Несвиже стартовал гастрономический проект для детей и родителей

Новости Беларуси. «Мы – то, что мы едим!» – под таким лозунгом в Несвиже стартовал проект, посвященный культуре питания маленьких детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На базе детского ясли-сада № 4 районный центр гигиены и эпидемиологии вместе с Несвижским обществом Красного Креста проводят целый ряд мероприятий, чтобы научить дошкольников здоровому и безопасному питанию.