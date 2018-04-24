Архивные фото и интересные факты о Слуцке. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Год малой родины мы рассказываем о самых интересных и знаковых местах Минской области. Слуцк – город с большой историей, насчитывающей более девяти веков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен, а после превратился в один из главных промышленных центров страны. Как менялся город? Смотрите в видеоматериале.