Пикап на улицах Минска: эксперимент со знакомствами в программе «Большой завтрак»
Иван Клечковский, корреспондент:
«Девушка, а вашей маме зять не нужен?» Так еще знакомились в молодости моей бабушки. Сейчас способ быстрого знакомства с девушкой назвали пикапом и даже подвели под него якобы научную основу. Мы сегодня решили проверить, работает это или нет.
В русскоязычном сегменте впервые слово «пикап» появилось в 1995 году. Тогда даже была организована конференция, посвященная знакомствам. Цель – быстро познакомиться с девушкой, взять ее номер телефона. Сегодня уже появились целые пикак-сообщества, где обмениваются опытом соблазнения, проводятся тренинги и семинары. Интернет кишит уроками и советами пикап-мастеров.
Проведем эксперимент: будучи неподготовленными, попробуем заговорить с незнакомой девушкой и взять ее номер телефона.
Иван Клечковский, корреспондент:
Как у вас дела? Куда направляетесь? А можно ваш номерок? Понравились.
Да уж, действовать напрямую – не всегда хорошая идея. Кстати, пикаперы обычно в своих советах не затрагивают вопросы внешнего вида.
Конечно, любая девушка при знакомстве обратит внимание на внешность и одежду парня. Но пикаперы убеждены, что главное – уверенность, настойчивость, чувство юмора и другие внутренние качества.
Иван Клечковский, корреспондент:
В основном пикап – это, конечно, импровизация. Но парочку красивых фраз стоит заготовить заранее.
Девушка, вы кое-что обронили. Свою улыбку. Куда направляетесь? Мы сможем встретиться?
Девушка:
Боюсь, что нет. У меня есть молодой человек.
Если у девушки уже есть молодой человек, это повод оставить ее в покое и искать себе новую жертву. Основное правило пикапа – перед началом общения дать девушке приятную эмоцию: болтать на легкие, поверхностные темы, не допускать пауз при разговоре.
Иван Клечковский, корреспондент:
Ладно, хорошо? То есть это, возможно будет не ваш номер телефона? 375… сейчас угадаю, у вас МТС? 29? 33, 80. А зовут вас Валентина? Меня Иван. Очень приятно.
Задача выполнена. По итогу только одна девушка из пяти дала свой номер телефона. Некоторые пикаперы делают из этого подобие спорта, другие таким образом пытаются избавиться от собственной неуверенности.
Мы же действовали исключительно с целью безобидного эксперимента. Вывод такой: слепо следовать всем правилам и техникам в интернете нельзя. Шаблонные подкаты чувствуются за версту. А к каждой девушке нужен индивидуальный подход, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.