Пикап на улицах Минска: эксперимент со знакомствами в программе «Большой завтрак»

Иван Клечковский, корреспондент:

«Девушка, а вашей маме зять не нужен?» Так еще знакомились в молодости моей бабушки. Сейчас способ быстрого знакомства с девушкой назвали пикапом и даже подвели под него якобы научную основу. Мы сегодня решили проверить, работает это или нет. В русскоязычном сегменте впервые слово «пикап» появилось в 1995 году. Тогда даже была организована конференция, посвященная знакомствам. Цель – быстро познакомиться с девушкой, взять ее номер телефона. Сегодня уже появились целые пикак-сообщества, где обмениваются опытом соблазнения, проводятся тренинги и семинары. Интернет кишит уроками и советами пикап-мастеров. Проведем эксперимент: будучи неподготовленными, попробуем заговорить с незнакомой девушкой и взять ее номер телефона.

Иван Клечковский, корреспондент:

Как у вас дела? Куда направляетесь? А можно ваш номерок? Понравились. Да уж, действовать напрямую – не всегда хорошая идея. Кстати, пикаперы обычно в своих советах не затрагивают вопросы внешнего вида. Конечно, любая девушка при знакомстве обратит внимание на внешность и одежду парня. Но пикаперы убеждены, что главное – уверенность, настойчивость, чувство юмора и другие внутренние качества.

Иван Клечковский, корреспондент:

В основном пикап – это, конечно, импровизация. Но парочку красивых фраз стоит заготовить заранее.

Девушка, вы кое-что обронили. Свою улыбку. Куда направляетесь? Мы сможем встретиться? Девушка:

Боюсь, что нет. У меня есть молодой человек. Если у девушки уже есть молодой человек, это повод оставить ее в покое и искать себе новую жертву. Основное правило пикапа – перед началом общения дать девушке приятную эмоцию: болтать на легкие, поверхностные темы, не допускать пауз при разговоре.