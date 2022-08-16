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Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых. Поставлена задача завершить страду до 1 сентября

16 августа 2022 10:10
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Новости Беларуси. Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых и уже преодолели экватор кампании, несмотря на поздний выход в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых. Поставлена задача завершить страду до 1 сентября-1

К 16 августа намолочено более 580 тысяч тонн. Средняя урожайность в нынешнем сезоне выше и составляет почти 32 центнера с гектара. Но есть хозяйства, где на круг удается собирать и до 50 центнеров. Самые урожайные поля в регионе в Оршанском, Поставском и Толочинском районах.

Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых. Поставлена задача завершить страду до 1 сентября-4

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Ежедневно в поле работают более 1 000 зерноуборочных комбайнов, и в день мы убираем около 13 тысяч, уже на протяжении недели 12,5-13 тысяч. Это максимальный уровень. Поставлена задача однозначно завершить уборку зерновых культур до 1 сентября.

Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых. Поставлена задача завершить страду до 1 сентября-7

Хлебная нива рождает и своих героев. В Витебской области 40 комбайнеров намолотили более тысячи тонн зерна. Есть и двухтысячники. В ближайшее время в области появится и свой рекордсмен: комбайнер-трехтысячник. Работает он на полях Витебского района.

Три региона в статусе миллионников. Общий намолот зерна в Беларуси обещает быть весомей прошлогоднего. Подробнее здесь.

# Уборочная кампания # общество # Валерий Нерозя # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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