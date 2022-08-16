Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых. Поставлена задача завершить страду до 1 сентября

Новости Беларуси. Аграрии Витебской области вышли на максимальные темпы уборки зерновых и уже преодолели экватор кампании, несмотря на поздний выход в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 16 августа намолочено более 580 тысяч тонн. Средняя урожайность в нынешнем сезоне выше и составляет почти 32 центнера с гектара. Но есть хозяйства, где на круг удается собирать и до 50 центнеров. Самые урожайные поля в регионе в Оршанском, Поставском и Толочинском районах.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Ежедневно в поле работают более 1 000 зерноуборочных комбайнов, и в день мы убираем около 13 тысяч, уже на протяжении недели 12,5-13 тысяч. Это максимальный уровень. Поставлена задача однозначно завершить уборку зерновых культур до 1 сентября.