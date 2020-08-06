Инна Медведева: каждый человек должен получить достойную работу и оставаться жить в том регионе, в котором живёт

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Самое главное, ключевая и связующая нить – это человек, его развитие, развитие его компетенций, улучшение благосостояния, улучшение комфорта той среды, в которой он обитает. То есть это развитие регионов. Каждый человек должен получить работу достойную и оставаться жить в том регионе, в котором он сегодня живет. И любить ту родину и ту землю, на которой он родился и сегодня проживает.

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