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Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»

06 августа 2020 19:19
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Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»-1

Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами. Это элементы политической субкультуры. Так было в других странах, так сейчас происходит в Беларуси.

Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»-4

Александр Ивановский, аналитик:
Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика, и она связана с тем, что, по-моему, разработка не годовая, а многолетняя, которая направлена на расшатывание событий в нашем регионе. Существует такое намерение, намерение это реализуется в рамках, я бы сказал, надгосударственного сетевого проекта, в котором участвуют различные силы.

Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»-7

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Ивановский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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