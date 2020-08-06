Александр Ивановский: «Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика»

Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами. Это элементы политической субкультуры. Так было в других странах, так сейчас происходит в Беларуси.

Александр Ивановский, аналитик:

Мы, конечно, отличаемся от Сирии, от Ливии, у нас своя специфика, и она связана с тем, что, по-моему, разработка не годовая, а многолетняя, которая направлена на расшатывание событий в нашем регионе. Существует такое намерение, намерение это реализуется в рамках, я бы сказал, надгосударственного сетевого проекта, в котором участвуют различные силы.