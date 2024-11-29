Инклюзивная кофейня, картины и игрушки. Выставка изделий, созданных людьми с инвалидностью, открылась в Минске

«Творение сердец». 29 ноября в Минске стартует выставка продажи изделий, изготовленных людьми с инвалидностью. Место проведения – одна из самых посещаемых локаций столицы – Першы нацыянальны гандлёвы дом. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов и объединит порядка 60 умельцев со всей страны. Подробнее о важном деле поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Ольга Василевская, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:

60 мастеров будет представлено в проекте. Из каких регионов и кто эти люди?