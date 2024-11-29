Инклюзивная кофейня, картины и игрушки. Выставка изделий, созданных людьми с инвалидностью, открылась в Минске

«Творение сердец». 29 ноября в Минске стартует выставка продажи изделий, изготовленных людьми с инвалидностью. Место проведения – одна из самых посещаемых локаций столицы – Першы нацыянальны гандлёвы дом. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов и объединит порядка 60 умельцев со всей страны. Подробнее о важном деле поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Ольга Василевская, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ольга Бурлакова, ведущая:
60 мастеров будет представлено в проекте. Из каких регионов и кто эти люди?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальное защите Мингорисполкома:
На выставке будут представлены все регионы Республики Беларусь. Каждый регион оформляет свою зону на выставке, представляет работы посетителей территориальных центров социального обслуживания населения и проживающих в наших социальных пансионатах. Действительно, это будет такая масштабная и разнообразная выставка. Каждый регион имеет свой слоган, и в зависимости от слогана и посыла выставки он и презентует работы людей с инвалидностью.
Это как картины, выполненные в различной технике, так и вязание, и гончарные произведения, и игрушки. Такая масштабная выставка проводится впервые среди регионов, поэтому я думаю, что каждый, пришедший на выставку, найдет что-то по своему вкусу и также может приобрести продукцию, которая произведена мастерами, имеющими инвалидность.
Подробности в видео.