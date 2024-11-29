Любительницам «хищного» принта и фанаткам челси внимание! Показываем трендовые новинки «Марко»

Вера Позняк, корреспондент:

Предлагаю окунуться в уютную атмосферу зимнего шопинга вместе с компанией «Марко». Ботфорты, угги и челси на меху в нашем модном обзоре.

Зима – это не повод отказаться от женственности. Для элегантных леди в «Марко» есть большой выбор ботильонов. Представлены модели как на шерстяном, так и на натуральном меху. Их минималистичный дизайн разбавляется стильными акцентами, цветным рантом или геометричным каблуком. Кстати, ботильоны могут стать отличным дополнением к вечернему образу. Я обратила внимание на эту трендовую модель. Устойчивый каблук с «хищным» принтом придаст шарм моему образу. В такой паре я могу отправиться смело на корпоратив или на свидание.

Отличная новость для фанаток челси. В «Марко» обнаружены две новинки, утепленных шерстяным мехом. Одна из них с внутренней молнией и на низком ходу, а вторая – на устойчивом массивном каблуке.

Для стильных и активных дизайнеры «Марко» предлагают кроссовки на меху. Для долгих путешествий или прогулок я бы выбрала такую пару.

А вот эксклюзивное предложение от «Марко» – хайтопы литьевого метода крепления на шерстяном меху. Модель имеет увеличенную восьмую полноту и широкий размерный ряд – с 36 по 42. Двухкомпонентная подошва обеспечивает ботинкам легкость, а прочный резиновый вкладыш гарантирует надежное сцепление с грунтом.

Ботинки в стиле casual – мастхэв зимнего сезона. В тренде тотальный монохром. Подошва, фурнитура и натуральная кожа – все подобрано в один цвет.

А вот эта модель на экстремально высокой подошве отлично подойдет для тех, кто хочет быть на несколько сантиметров выше.

Бурочки – уютный тренд этого сезона. Верх выполнен из натуральной кожи с бархатистой фактурой в природной гамме цветов. В качестве подкладки был выбран технологичный искусственный мех, преимущество которого оценили покупательницы в предыдущем зимнем сезоне. Он теплый, легкий и прост в уходе.

Мало кто знает, что в 70-х годах серфингисты согревали ноги в уггах после занятий спортом, а теперь это тренд каждого зимнего сезона. В уггах от «Марко» в качестве материала верха используется натуральный спилок велюр, а вот отличие – в подкладке. Есть модели из искусственного меха, а вот для тех, у кого вечно мерзнут ножки, – из натурального.

Байкерские сапоги – остромодный тренд, который добавляет в образ свободы. Их преимущество – это утолщенная подошва и теплая текстильная подкладка. В «Марко» можно найти как высокие сапоги до колена на низком ходу, так и укороченные варианты на массивном каблуке.