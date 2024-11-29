Что приготовить на завтрак? Повар рассказал рецепт пирога с грушей и смородиной

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим пирог с грушей и красной смородиной. Для этого блюда мы будем использовать красную смородину, коричневый сахар, мед, сливочное масло, цедру одного апельсина, грушу, миндальную муку, куриные яйца и пшеничную муку.

Невероятное сочетание сочной груши, хрустящего теста, ароматного апельсина и кислинки смородины – вкусно, эффектно и изысканно. Подавайте горячий пирог сразу. Не забудьте посыпать его нетающей сахарной пудрой, это добавит воздушности. Такой завтрак понравится и удивит своим вкусом как взрослых, так и детей!