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Информация в открытом доступе. В каких домах Минска запланирован капремонт в 2024 году?

05 февраля 2024 18:02
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Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
В 2024 году заявлено на капитальный ремонт домов 164 здания. Что с графиком, объемами и где можно ознакомиться?

Информация в открытом доступе. В каких домах Минска запланирован капремонт в 2024 году?-1

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Я бы сказала, 164 дома, которые нужно начать в первом полугодии. Всего в городе Минске на 2024 год запланировано выполнение работ по капитальному ремонту на жилых домах в количестве 213 жилых домов. Сегодня сформированы графики в каждом районе до 1 февраля и уже размещены на всех сайтах администраций районов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, также на сайте государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство». То есть вся информация уже в обширном доступе. Фактически мы для жителей дали посыл, на каких жилых домах будут выполняться работы. При этом для Минска эти 213 домов будут равняться 1 миллиону 80 тысячам метров квадратных капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Екатерина Забенько:
Марина Анатольевна, над качеством капитального ремонта домов работают ежегодно, то есть улучшается ли оно?

Марина Толстик:
Да, мы совершенствуемся ежегодно. При этом уже второй год пошел, когда изменен подход в выполнении работ по капитальному ремонту. Фактически в городе Минске 2024 год, 2023 год работу по капитальному ремонту выполняли государственные организации, которые за собой несут пятилетнюю гарантию в выполнении строительно-монтажных работ. В 2024 году мы уже вошли на многие объекты. На многих объектах уже ведутся работы. Фактически также ставим для себя цель выполнить те планы, которые запланировали в начале года.

В 2023 году 1 миллион 719 тысяч заявок. Какие проблемы наиболее актуальны для коммунальных служб Минска – подробнее здесь.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Марина Толстик

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