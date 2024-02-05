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В 2023 году 1 миллион 719 тысяч заявок. Какие проблемы наиболее актуальны для коммунальных служб Минска?

05 февраля 2024 17:32
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Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Какие сейчас проблемы актуальны, кроме снега?

В 2023 году 1 миллион 719 тысяч заявок. Какие проблемы наиболее актуальны для коммунальных служб Минска?-1

Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Давайте возьмем период прошлого года – наверное, более длительный период рассматривать более правильно. В 2023 году у нас поступило 1 миллион 719 тысяч заявок. Несмотря на то, что цифра внушительная, это на 4 % меньше, чем в 2022 году. Проблемы зимние далеко не на первом месте. Основная масса – это 8 % из этого количества: обращения по электроэнергии, потом бытовые услуги, сансодержание, водоснабжение. Только из зимних на пятом месте, 5 % от общего количества – это отопление.

«При обильных снегопадах». Какую технику используют работники ЖКХ Минска – подробнее здесь.

# ЖКХ # общество # Екатерина Забенько # Степан Войтешонок

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