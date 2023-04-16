Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот пишет. Обыкновенная змагарка. Тупое до невероятности существо. Я уехала из Беларуси, чтобы никогда не слышать больше Христос Воскрес.

Да. Поистине, наивная кура высказала всю суть нынешнего геополитического противостояния. Да. Они именно этого и хотят. Запад, Англия, Америка, Польша, Европа, сатанинская Украина. Они хотят, чтобы больше нигде и никогда не прозвучали эти великие слова. Чтобы все закончилось распятием. Чтобы они торжествовали. Но вопреки всей их подлой злобе мы говорим сегодня. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес. Воистину воскресе! В бой!

Беларусь сейчас – оплот святой веры. Россия ныне – церковь воинствующая, бьющая врагов Христа и жизни. Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных. Оплот чистоты и праведности. Тот самый новый Иерусалим. Святая земля. А потому воинство, охраняющее ее – святое воинство. И главнокомандующий – удерживающий мировое зло.

Этой ночью бесноватые обстреляли кафедральный собор Донецка. Обстрелы города начались за час до ночной службы. Страшна участь тех, кто начал войну с Богом. Она будет мгновенна и страшна.