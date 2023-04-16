Прямой эфир

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»

16 апреля 2023 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.  

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Вот пишет. Обыкновенная змагарка. Тупое до невероятности существо. Я уехала из Беларуси, чтобы никогда не слышать больше Христос Воскрес.  

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»-4

Да. Поистине, наивная кура высказала всю суть нынешнего геополитического противостояния. Да. Они именно этого и хотят. Запад, Англия, Америка, Польша, Европа, сатанинская Украина. Они хотят, чтобы больше нигде и никогда не прозвучали эти великие слова. Чтобы все закончилось распятием. Чтобы они торжествовали. Но вопреки всей их подлой злобе мы говорим сегодня. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес. Воистину воскресе! В бой!  

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»-7

Беларусь сейчас – оплот святой веры. Россия ныне – церковь воинствующая, бьющая врагов Христа и жизни. Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных. Оплот чистоты и праведности. Тот самый новый Иерусалим. Святая земля. А потому воинство, охраняющее ее – святое воинство. И главнокомандующий – удерживающий мировое зло.  

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»-10

Этой ночью бесноватые обстреляли кафедральный собор Донецка. Обстрелы города начались за час до ночной службы. Страшна участь тех, кто начал войну с Богом. Она будет мгновенна и страшна.  

Азарёнок: «Миссия же нашей Родины ныне – убежище для всех истинных и верных»-13

А наш Президент сегодня на малой родине. Он с теми, кто отправил его на путь великого служения. И вопреки всей злобе этого подлого мира, вопреки войне, убийствам, коварству, либерализму, демократии, сатанизму, вопреки хрипам повешенного Иуды, вопреки вою сына погибели из маленького белорусского городка Шклов прямо в лицо миру, опускающемуся в ад, звучит одно и главное – Христос Воскресе!  

Видео смотрите здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам
16 апреля 2023 17:38

Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам

Храм-крепость в Беларуси сохранил свою архитектуру спустя 500 лет! Как его собираются восстановить?
16 апреля 2023 17:33

Храм-крепость в Беларуси сохранил свою архитектуру спустя 500 лет! Как его собираются восстановить?

Не только ядерным оружием – как Россия будет защищать Беларусь в случае вторжения? Мнение военного аналитика
16 апреля 2023 17:11

Не только ядерным оружием – как Россия будет защищать Беларусь в случае вторжения? Мнение военного аналитика