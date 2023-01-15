Импортозамещение как оно есть. Какие проекты в регионах реализуют за 2023-й?

Новости Беларуси. Задачи на 2023 год стоят перед нами глобальные. В первую очередь касаются экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По поручению Президента в регионах создают якорные инвестпроекты, которые дадут новые рабочие места и обеспечат зарплаты. Тем более сейчас время самое что ни на есть подходящее, чтобы встроиться в глобальные производственные цепочки и занять новую нишу. О больших планах на малые города расскажет Анна Корольчук.

Еще в советские годы этот завод считался одним из лучших изготовителей кабельной продукции. Спустя 60 лет репутацию удалось сохранить. Сегодня здесь выпускают около 150 видов изделий. Сфера их применения – от строительства до микроэлектроники, авиатехники и космической отрасли.

Даже в условиях санкций производитель не отказывается от своих планов, стратегия развития предприятия рассчитана до 2030 года и включает модернизацию имеющегося и покупку нового оборудования.

Дмитрий Фиранчук, заместитель директора по развитию предприятия по производству кабельной продукции:

Мы находимся на участке изолирования, где уже начинается монтаж флюзионной линии китайского производства стоимостью 910 тысяч долларов. Мы планируем данной линией обеспечить загрузку нашего предприятия и до 20 % увеличить мощность, производительность нашего предприятия. Продукция, которая здесь будет выпускаться, на этой линии, будет служить для нашего флагмана лифтостроения – Могилевского лифтостроительного завода. Это наш основной будет потребитель. Процентов 70 % выпускаемой продукции будет поставляться для них. И 30 % мы планируем на экспорт.

Инвестиционный проект позволит выпускать принципиально новый продукт для белорусского рынка, который полностью заместит импорт. Всего же на модернизацию оборудования за последние годы направили более 25 миллионов рублей. Это позволяет предприятию разрабатывать решения под конкретного заказчика с учетом его индивидуальных требований. Половина выпускаемых здесь изделий поставляется российским партнерам для нефтегазовой и оборонной промышленности соседей.

Анна Корольчук, корреспондент:

Обеспечен заказами на несколько месяцев вперед и цех сетевых шнуров. Здесь выпускают армированные вилки с кабелем, которые есть в каждом электроприборе. В год – около двух миллионов штук. Причем потребность внутреннего рынка в три раза выше. То есть перспективы для расширения заманчивые. Аналог швейцарского шоколада и ириски. Чем белорусов порадуют отечественные кондитерские фабрики в 2023-м?

В Гомельской области в программу развития до 2025 года входит 137 проектов на сумму более 3 миллиардов рублей. 19 из них реализовано в прошлом году. Это новое предприятие по выпуску пластмасс в Буда-Кошелево, производство металлов в Ельске и пеллетный завод в Гомельском районе. Планы на этот год не менее амбициозные.

Михаил Акунец, первый заместитель председателя комитета экономики Гомельского облисполкома:

У нас в республиканскую программу, в целевой план, который утвержден правительством, включено 22 проекта. По принципу один проект – один регион. В Светлогорске будет построен новый цех по производству бумаги на базе светлогорского ЦКК, в Хойниках и в Наровле это модернизация производств на действующих предприятиях промышленных гидроаппаратуры. Получит дальнейшее развитие, расширится линейка выпускаемой продукции на Речицком метизном заводе. Будет построен пеллетный завод в Петриковском районе.