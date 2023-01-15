Аналог швейцарского шоколада и ириски. Чем белорусов порадуют отечественные кондитерские фабрики?

Новости Беларуси. Задачи на 2023 год стоят перед нами глобальные. В первую очередь касаются экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По поручению Президента в регионах создают якорные инвестпроекты, которые дадут новые рабочие места и обеспечат зарплаты. Тем более сейчас время самое что ни на есть подходящее, чтобы встроиться в глобальные производственные цепочки и занять новую нишу. О больших планах на малые города расскажет Анна Корольчук.

Это один из цехов гомельской кондитерской фабрики, где сейчас также идет установка новой производственной линии. Здесь будут выпускать элитный плиточный шоколад – аналог ушедшего с рынка швейцарского.

Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора по производству гомельской кондитерской фабрики:

Нами уже разработаны и утверждены две рецептуры на новую линию, одна из них – это шоколад горький с апельсином. Он будет выпускаться в формате плитки порядка 95-100 грамм. Толщина плитки здесь будет минимальная, она не будет превышать пяти миллиметров. Дальше мы работаем над линейкой горьких шоколадов с разным содержанием какао-продуктов. От максимального – 99 % – до нашего классического, 56-го шоколада. Также будет линейка молочных шоколадов с разным содержанием какао-продуктов. Импортозамещение как оно есть. Какие проекты в регионах реализуют за 2023-й?

От возможных видов десерта и вкусовых сочетаний сразу текут слюнки: дробленый орех, взрывная карамель и мармелад, плитки горького с вкраплением лимона, имбиря и малины. Ценители шоколада точно оценят новую продукцию фабрики. Ждать осталось совсем недолго, запуск линии планируется этой весной.

Андрей Жлоба, заместитель генерального директора – главный инженер Гомельской кондитерской фабрики:

Производительность линии по мощности составляет 1,5 тонны в час. Годовая мощность в двухсменном режиме – это 5 400 тонн, то, что мы планируем к выпуску. Если будет необходимо, естественно, у нас остается и третья смена. Мы можем расширить выпуск и увеличить, естественно. Поэтому с нашими партнерами российского представительства мы осуществляем пусконаладочные работы. И в ближайшее время должны выйти непосредственно на тестирование продукта.

Производитель отмечает: в последние несколько лет спрос на шоколад вырос на 40 %. Не воспользоваться такой тенденцией было бы ошибкой, тем более белорусский бренд высоко ценится нашими соседями за качество. Стоимость инвестпроекта – 13 миллионов рублей. Учиться работать на высокотехнологичном оборудовании будет 12 новых сотрудников.

Обновление в 2023 году будет и на кондитерском производстве в Наровле. За счет средств чернобыльского фонда там реконструируют ирисный участок. Объем производства этого лакомства увеличится в пять раз – новая линия будет выпускать до 80 тонн сладостей в месяц и даст работу 15 людям.

Для небольшого города это немалая цифра. Именно на этом и делал акцент глава государства, поручая создать минимум по одному инвестпроекту в каждом районе. Главное, чтобы люди были трудоустроены.

Перспективные производства для отдаленных райцентров – это шанс привлечь в глубинку молодых специалистов и встроиться в глобальную цепочку экспорта. Момент для этого что ни на есть удачный, для бизнеса открылись новые ниши. Главное – грамотно использовать возможности и проявлять инициативу. Компетенции, ресурсы и импульс Президента уже имеются.