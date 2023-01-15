Угрозы для Беларуси, обстановка на границе и дешёвый авторитет отдельных политиков. Интервью с первым заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси

Новости Беларуси. Какие вызовы и угрозы Беларусь ждут в 2023 году, какая обстановка на наших западных и южных рубежах, возможно ли массовое отключение смартфонов и как защищены наши стратегические объекты? Об этом и не только мы поговорили в программе «Неделя» на СТВ с первым заместителем госсекретаря Совета Безопасности генерал-майором Павлом Муравейко. Ольга Коршун, ведущая:

Павел Николаевич, спасибо, что согласились принять нас и нашли время на интервью. 2023 год в Беларуси начался с такого знакового события – мы приняли председательство в ОДКБ. Сегодня эта организация играет ключевую роль в сфере безопасности в нашем регионе, поддержания безопасности с учетом всех сложившихся обстоятельств. Какие цели ставит Беларусь как председатель ОДКБ и какую роль эта организация влияет в поддержании безопасности и стабильности в нашем регионе и мире в целом? Обстановка в зоне ответственности ОДКБ сложна и противоречива

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Организация Договора о коллективной безопасности действительно сегодня мощная и достаточно эффективно функционирующая организация. Влияя на региональную безопасность, она оценивает в границах своей зоны ответственности военно-политическую и стратегическую обстановку. Скажу объективно, она сегодня достаточно сложна и противоречива, взять хотя бы наш восточноевропейский регион коллективной безопасности. Он на сегодня насыщен глубокой милитаризацией западных стран, повышением военной активности у наших границ. Афгано-таджикская граница в Центрально-Азиатском регионе тоже постоянный источник напряженности, который создает свои риски и вызовы. Причем не только для стран региона, но и всех стран. Это наркотрафик, трафик оружия, незаконная миграция и другие вопросы. Про кавказский регион можно тоже долго рассказывать. Сегодня это тоже один из источников напряженности, который существует. Поэтому Организация Договора о коллективной безопасности объективно является тем сдерживающим и сплачивающим элементом, который обеспечивает в своей зоне ответственности поддержание стабильности и мира. Да, действительно, нам в этом году выпала честь возглавить организацию и председательствовать в ней. Это знаковое событие, учитывая, что наше председательствование будет проходить под девизом «От солидарности и сотрудничества к миру и безопасности». А в свете того, что 2023 год объявлен Президентом Годом мира и созидания, это выстраивает четкий курс нашей внутренней и внешней политики. Поэтому для нас это важное решение и важная роль, которая отводится нашей стране сегодня в организации. Мы определили для себя целый ряд приоритетов. В частности, определено в числе приоритетов сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос, сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия.

Еще одно направление – повышение престижа организации, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами. И все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, что, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки. В частности предусматривается проведение у нас в Минске международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР. По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения «Взаимодействие» коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» – тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре. Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей организации, потому что сегодня кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому на это сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства. Ольга Коршун:

С 18 января по 1 февраля у нас в Беларуси пройдет совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных Сил Беларуси и России, которые входят в региональную группировку войск. Учения еще не начались, но у наших некоторых соседей они уже вызывают страх, панику и какие-то другие непонятные чувства. Стоит ли нашим соседям, и западным, и южным, так сильно эмоционировать и волноваться по этому поводу?

Павел Муравейко:

У каждого государства есть армия, она должна готовиться. Одним из способов подготовки армии является проведение учений, маневров, выполнение каких-то стрельб и так далее. К слову, сами западные страны у наших границ за последние пять лет свою военную активность и количество мероприятий оперативно-боевой подготовки увеличили в пять раз. Здесь необходимо отметить, что мы выполняем все свои обязательства, которые взяли в рамках обеспечения стабильности и безопасности. Мы заранее проинформировали о том, что будем проводить такие учения, заранее сказали, кто будет в них участвовать. Мы для этого используем не только свои Вооруженные Силы, но и Вооруженные Силы Российской Федерации. Как вы правильно заметили, это тот элемент, который входит в нашу совместную региональную группировку войск. Те гротескные вбросы, которые говорят: ах, какое учение будет проходить на территории Беларуси, – это всего лишь имиджевая игра отдельных политиков, которые стремятся получить себе дешевый авторитет. Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации по выполнению соответствующих боевых задач. Для проведения учения будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части и наших, и российских подразделений. Учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетанности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке. Поэтому вся истерия – это всего лишь надуманных шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме. «К любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы» Ольга Коршун:

То, что мы наблюдаем на южных рубежах, украинско-белорусская граница, там действительно Украина минирует свою территорию, взрывает мосты, дороги, то есть мы это все видим. И периодически заявляет, что будет наносить удары по нашим стратегическим объектам: НПЗ, газопроводам. Насколько мы готовы отражать такие атаки? Павел Муравейко:

Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. Действительно на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства, мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории. К слову, мы в конце прошлого года провели тренировку системы реагирования на акты терроризма. Это было достаточно масштабное мероприятие, где были задействованы все силовые органы. Оно прошло на высоком уровне. Командиры всех подразделений объективно и четко понимают все возлагаемые на них задачи и уровень ответственности за безопасность страны и защиту тех коммуникаций, которые могут быть подвергнуты нападению. Имеют четкие алгоритмы действий. И бойцы подразделений до автоматизма готовы отрабатывать те или иные вопросы. Мы видим все действия, в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют. Мы видим все это, все фиксируем. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии – тоже пока не дает каких-то результатов. Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах.

«Родину свою они никому не отдадут». О боеспособности теробороны Ольга Коршун:

В прошлом году проводились учения территориальной обороны, насколько такие подразделения способны выполнить свои функции, насколько они боеспособны? Павел Муравейко:

Когда создавали территориальную оборону, заложили главный принцип: каждый гражданин должен защищать свое Отечество. Территориальная оборона придает защите страны всенародный характер. Насколько они боеспособны? Насколько наши с вами родители боеспособны и готовы защищать свою Родину. Я думаю, они, воспитанные в хороших традициях преданности своей стране, верности долгу, он готовы это сделать. И даже не будут сомневаться, что это нужно сделать. Также воспитывались и росли другие поколения. Сегодня территориальная оборона создается и формируется из тех людей, которые имеют определенный жизненный опыт, возрастной ценз. Они объективно знают и понимают, что они будут защищать, им есть что терять. Поэтому подразделения не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину. Поэтому учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись. Поэтому могу сказать однозначно, что такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года. Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны. И на сегодня эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут. «Мы стали работать эффективней». О защите информационного пространства Беларуси Ольга Коршун:

Периодически возникают такие сообщения, вбросы, что Запад готов отключить все иностранное программное обеспечение в России, то есть, грубо говоря, все наши гаджеты, телефоны, смартфоны, могут в один момент перестать работать, а без всей этой техники мы сегодня как без рук. Я думаю, что если такой сценарий приведут в жизнь, то Беларусь тоже никто не забудет. Насколько вообще мы готовы к такому сценарию и какие усилия в целом в стране принимаются, чтобы защитить Беларусь от кибератак, киберугроз.

Павел Муравейко:

О том, что это важное направление и ему государство уделяет определенное внимание, думаю, говорить не надо. Этот тезис закреплен в концепции информационной безопасности. Уже неоднократно вопрос обеспечения кибербезопасности и сохранения персональных данных, обеспечения устойчивости функционирования информационных систем в государстве рассматривался на уровне Президента страны. Сегодня определен орган, который будет отвечать за кибербезопасность, разработан нормативно-правовой акт, который регулирует всю эту систему отношений и устанавливает порядок того, как бороться с теми кибернетическими преступлениями, которые существуют. Как не допустить того, чтобы система была у нас обрушена. Кстати, рассматривая в целом киберпреступность и попытки что-то нарушить, сегодня МВД отмечает, что в 2022 году уровень преступности, связанной с кибервопросами, снизился почти на 12 %. Это не от того, что преступников сало меньше, это мы стали работать эффективней. Этот вопрос постоянно находится в поле зрения всех силовых структур, они активно участвуют в процессе борьбы со всеми проявлениями. Более того, по этому вопросу идет активное международное сотрудничество. Буквально несколько дней назад государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев, встречаясь с Президентом нашей страны, обозначил, что на Высший государственный совет для утверждения главами государств, органами единого Союзного государства выносится концепция информационной безопасности Союзного государства. То есть мы не одни, мы совместно с нашим стратегическим союзником решаем задачи, как этому противодействовать. Ольга Коршун:

Президент уже неоднократно также отмечал, что мы наблюдаем, как идет спецоперация в Украине и выносим свои уроки, чтобы учиться на чужих ошибках. Ведется ли наблюдение за тем, как проходит спецоперация, и, исходя из этого, мы корректируем как-то подготовку наших Вооруженных Сил, их оснащение? Павел Муравейко:

Существует система стратегического планирования и стратегической оценки военных процессов, происходящих в мире. Наши военные ведомства, наши аналитические структуры рассматривают все военные конфликты и стараются вычленить из них те изюминки и ноу-хау, какие сегодня применяют. «Мы достаточно много и четко отслеживаем все конфликты» Ольга Коршун:

Просто помните, когда Президенту беспилотники показывали, он говорил, что раньше у нас был вопрос: вкладываться в беспилотники или нет. Сейчас, когда мы видим, как проходит спецоперация, поняли, что приняли правильное решение, что оставили это производство. Сегодня у нас есть свои беспилотники.