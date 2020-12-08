«Имею хобби закидывать фейки». Что говорит человек, причастный к созданию нашумевшей статьи в шведском ETC
Новости Беларуси. Потоки дезинформации, фейков и откровенной лжи непрерывно льются сейчас на Беларусь. Все это происходит в рамках спецпропаганды и направлено на создание искусственного возмущения у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время уже без всяких стеснений ужасные истории просто выдумываются.
Об одном одиозном случае расскажут наши корреспонденты. Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Потоки вранья сопровождают нашу жизнь давно. Так называемые независимые медиа поставили фейки на фабричное производство. Мы все помним изнасилованного в глаза Тимура, помним пикантных дам из Pornhub с синими попами на фоне яхт, избитых белорусским ОМОНом, помним программиста Олесю с презервативом на дубинке в автозаке. Помним душераздирающие окрестинские истории и сотни разорванных органов, про которые почему-то рассказывают только падальщикам от журналистики, а не Следственному комитету. Но в последнее время невероятные просто вышли за все рамки приличия.
Григорий Азаренок:
Это фрагмент статьи, которая вышла в шведском издании ЕТС. В конце девушка, которая пережила подобное, лежит, прикованная к кровати, и желает одного – смены власти в стране.
Григорий Азаренок:
Появилась эта история как обычно перед выходными. А теперь о том, как работает фабрика фейков. Это Евгений Котляров. Он троллил разные «нивы» и «белсаты» уже не раз, а теперь вышел на международный уровень.
Евгений Котляров:
Мы воспользовались, конечно, своей агентурой в европейских странах, которая осталась еще со времен великой победы, так скажем. Это были глубоко законспирированные люди. То есть просто послали шутку. Послали шутку, нашли переводчика. Штука зашла, и причем то, как напечатали это СМИ, говорит о том, что там кто-то еще дописал. Потому что у нас была шутка без политизированной окраски. То есть мы некоторые моменты туда не вводили, это были вводные непосредственно от самого издания ETC.
Конечно, мы посмеялись. Ну и так получилось, что первым же ее опять напечатал «Белсат». Мой любимый «Белсат». Любимое практически издание. Оно по количеству пропущенных шуток занимает лидирующую позицию в нашей стране.
Если я, простой водитель-дальнобойщик, имею такое забавное хобби так закидывать фейки, то представляю, что делают остальные. То бишь люди-то верят СМИ. Многие читают их, многие верят, и создается общественное мнение, искаженность, состоящая из непроверенных фактов. То есть эта жесть, дичь, кровь. Знаете, у нас люди, наверное, соскучились по жести, по дичи, по крови. У нас слишком все мягко и стабильно, и они это все готовы хавать, готовы глотать, готовы кушать. Причем полной ложкой, наверное.
Шведский журналист информацию не проверил, к тому же еще и добавил красок. Затем статью перевели на русский, и все наши неполживцы принялись в сотни глоток орать о бедной Кристине. Которой на самом деле не существует.
Юрий Терех, публицист:
Некоторые вещи – просто грамотные люди хватаются за голову. Да, им интересна любая политическая ангажированная тема. Но грамотный человек просто отсеивал бы вещи, которые изначально невозможны. В Минске нет проспекта Ежова, например, а было сообщение, что на нем задерживали людей.
И потом эти люди обвиняют нас во лжи и пропаганде.
Андрей Лазуткин: задача шла оставить телевидение без кадров, то есть забрать инструмент контрпропаганды
Можно просто сказать о непрофессионализме, но это будет упрощением. Ложь нынче – политический товар.
Политолог Лазуткин: приходили ряженые, которые говорили, что в другой части города ОМОН перешёл на сторону народа
Григорий Азаренок:
Telegram – это ежедневная ложь. Вам врут, когда рассказывают о численности акций, вам врут, когда показывают забастовки, вам врут, когда повествуют очередную слезную историю. На лжи, передергивании фактов и откровенной пропаганде всех «мотопутил», «кукух», «нив», «тутбаек» ловили уже не раз. Врут сознательно, врут беззастенчиво и цинично. К сожалению, некоторые обманываться рады.
И заметьте, никто из вышеперечисленных не рассказал вчера об уникальной операции, которую провели наши врачи. Они спасли безнадежного ребенка от опухоли. Но читателям революционных листовок об этом знать не положено. Они должны видеть только грязь.