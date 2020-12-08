«Имею хобби закидывать фейки». Что говорит человек, причастный к созданию нашумевшей статьи в шведском ETC

Новости Беларуси. Потоки дезинформации, фейков и откровенной лжи непрерывно льются сейчас на Беларусь. Все это происходит в рамках спецпропаганды и направлено на создание искусственного возмущения у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время уже без всяких стеснений ужасные истории просто выдумываются. Об одном одиозном случае расскажут наши корреспонденты. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Потоки вранья сопровождают нашу жизнь давно. Так называемые независимые медиа поставили фейки на фабричное производство. Мы все помним изнасилованного в глаза Тимура, помним пикантных дам из Pornhub с синими попами на фоне яхт, избитых белорусским ОМОНом, помним программиста Олесю с презервативом на дубинке в автозаке. Помним душераздирающие окрестинские истории и сотни разорванных органов, про которые почему-то рассказывают только падальщикам от журналистики, а не Следственному комитету. Но в последнее время невероятные просто вышли за все рамки приличия.

Григорий Азаренок:

Это фрагмент статьи, которая вышла в шведском издании ЕТС. В конце девушка, которая пережила подобное, лежит, прикованная к кровати, и желает одного – смены власти в стране.

Григорий Азаренок:

Появилась эта история как обычно перед выходными. А теперь о том, как работает фабрика фейков. Это Евгений Котляров. Он троллил разные «нивы» и «белсаты» уже не раз, а теперь вышел на международный уровень.

Евгений Котляров:

Мы воспользовались, конечно, своей агентурой в европейских странах, которая осталась еще со времен великой победы, так скажем. Это были глубоко законспирированные люди. То есть просто послали шутку. Послали шутку, нашли переводчика. Штука зашла, и причем то, как напечатали это СМИ, говорит о том, что там кто-то еще дописал. Потому что у нас была шутка без политизированной окраски. То есть мы некоторые моменты туда не вводили, это были вводные непосредственно от самого издания ETC. Конечно, мы посмеялись. Ну и так получилось, что первым же ее опять напечатал «Белсат». Мой любимый «Белсат». Любимое практически издание. Оно по количеству пропущенных шуток занимает лидирующую позицию в нашей стране.

Если я, простой водитель-дальнобойщик, имею такое забавное хобби так закидывать фейки, то представляю, что делают остальные. То бишь люди-то верят СМИ. Многие читают их, многие верят, и создается общественное мнение, искаженность, состоящая из непроверенных фактов. То есть эта жесть, дичь, кровь. Знаете, у нас люди, наверное, соскучились по жести, по дичи, по крови. У нас слишком все мягко и стабильно, и они это все готовы хавать, готовы глотать, готовы кушать. Причем полной ложкой, наверное. Шведский журналист информацию не проверил, к тому же еще и добавил красок. Затем статью перевели на русский, и все наши неполживцы принялись в сотни глоток орать о бедной Кристине. Которой на самом деле не существует.

Юрий Терех, публицист:

Некоторые вещи – просто грамотные люди хватаются за голову. Да, им интересна любая политическая ангажированная тема. Но грамотный человек просто отсеивал бы вещи, которые изначально невозможны. В Минске нет проспекта Ежова, например, а было сообщение, что на нем задерживали людей. И потом эти люди обвиняют нас во лжи и пропаганде. Андрей Лазуткин: задача шла оставить телевидение без кадров, то есть забрать инструмент контрпропаганды Можно просто сказать о непрофессионализме, но это будет упрощением. Ложь нынче – политический товар. Политолог Лазуткин: приходили ряженые, которые говорили, что в другой части города ОМОН перешёл на сторону народа