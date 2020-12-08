Политолог Лазуткин: приходили ряженые, которые говорили, что в другой части города ОМОН перешёл на сторону народа

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда мы ведем речь про такие спланированные акции, это уже называется спецпропаганда. То есть конкретная информационная акция, которая направлена на достижение определенной цели. Если мы говорим, например, про известный нам уже польский Telegram-канал, то они сработали до событий революционных исключительно по милиции. То есть все их фейки, которые вбрасывались, были направлены на разложение конкретно силовых структур. Там было и про армию, было немножко и про спецслужбы белорусские. Но больше всего, конечно, это затрагивало МВД.

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И если мы посмотрим даже первые дни беспорядков, то, скажем так, эти истории про убитых и изнасилованных женщин, – это рассчитано на гражданское население. А вот эти вот ребята, которые там были, ВВшники, для них были другие приемы. То есть туда приходили, например, люди, переодетые в форму, которые говорили: ребята, вот уже в другой части города ОМОН перешел на сторону народа, вам тоже надо переходить. То есть это были ряженые, которых специально засылали, чтобы разлагать бойцов там. Потому что парень этот Telegram не читает, его надо как-то убедить наглядно – то есть прислать к нему краповика, который будет рассказывать, что сопротивление нужно прекращать.