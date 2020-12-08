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Андрей Лазуткин: задача шла оставить телевидение без кадров, то есть забрать инструмент контрпропаганды

08 декабря 2020 16:32
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Новости Беларуси. Потоки дезинформации, фейков и откровенной лжи непрерывно льются сейчас на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин: задача шла оставить телевидение без кадров, то есть забрать инструмент контрпропаганды-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда у нас шла активная фаза беспорядков, выкладывалось порядка 20-30, 40 даже таких сообщений ежедневно. То есть тогда надо было это все опровергать – какими силами и в какое время? Понятно, что если это поставить на поток, то не хватить никакой мощности государственной машины, чтобы просто даже рассказать это все, подробно опровергнуть и сбить этот весь эффект от эмоционального протеста. Конечно, все это сработало.

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Более того, когда начались мирные первые демонстрации, женские цепи, задача шла оставить вообще телевидение без кадров. То есть забрать у государства инструмент, который бы мог эффективно вести контрпропаганду. То есть мы бросаем фейки, а вы даже не имеете каналов активных, чтобы их быстро и красиво разоблачать. Ну и, видимо, до какого-то момента это все работало.

# Акции протеста # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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