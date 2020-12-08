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КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма

08 декабря 2020 16:48
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Новости Беларуси. Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма-1

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:
Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, осуществляющего размещение в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур. 

В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Расследование Григория Азарёнка

В последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера.

КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма-4

Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей.

КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма-7

Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения (взрывы и поджоги, являющиеся общеопасными) дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.

# КГБ Беларуси # общество # Константин Бычек # Николай Автухович # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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