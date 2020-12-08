КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма

Новости Беларуси. Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:
Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, осуществляющего размещение в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур.
В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Расследование Григория Азарёнка
В последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера.
Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей.
Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения (взрывы и поджоги, являющиеся общеопасными) дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.