КГБ о поджоге дома милиционера и взрыве машины: есть основания квалифицировать содеянное как акт терроризма

Новости Беларуси. Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:

Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, осуществляющего размещение в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур. В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. Расследование Григория Азарёнка В последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера.

Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей.