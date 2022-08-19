99% школ Минска получили паспорта готовности накануне нового учебного года

Новости Беларуси. 99 % школ Минска получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 99 % школ Минска получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Комиссии оценили материально-техническую базу, проверили состояние спортивного и игрового оборудования, обратили внимание на безопасные и комфортные условия пребывания детей. 235 сертификатов готовности школ уже на руках у директоров. 1 сентября за парты сядут более 220 тысяч минчан.
Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Особое внимание всегда уделяется вопросам санитарного состояния учреждений образования, противопожарным требованиям, которые предъявляются, и в целом безопасности в учреждениях образования. Это пропускной режим и иные мероприятия.