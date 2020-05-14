«Им так тяжело работать в этих скафандрах. Дышать тяжело – видно по ним». Оператор СТВ лежит в больнице с коронавирусом

Игорь Позняк, ведущий СТВ: У нас есть сейчас возможность виртуально отправиться в 6-ю больницу, где проходит лечение мой коллега – телеоператор СТВ Валерий Науменко. Он выходит в прямую связь. У него уже все хорошо, но впрочем, он сам нам все расскажет.

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:

Всем привет из 6-ой больницы. Я находился дома на самоизоляции, как контакт 1-го уровня. Приехали, взяли тест на COVID, через пару дней сообщили, что он положительный. И мне сказали, что: «Готовьтесь к госпитализации». Приехала врач на «скорой», осмотрела меня, сказала: «Поехали в 6-ую больницу». Приехали, взяли анализы крови, сделали рентген, сказали – двустороннее воспаление лёгких. Отправился в палату. Ну и здесь начинается, как говорится, борьба за мою жизнь. Первый тест, сделанный в больнице на COVID, был положительный. Через четыре дня взяли еще один тест – он оказался отрицательным. Сделали рентген. Сказали, что легкие становятся более прозрачными, остались небольшие очаги.

В палате у нас лежат люди разных категорий: работающий пенсионер, неработающий пенсионер, парень – 46 лет, батюшка из монастыря. Три человека уже выписались, мы остались вдвоем в палате. Кормят здесь хорошо. Еда в одноразовой посуде, так что через непомытую посуду вы никак не заразитесь. Из дома мне приносят только фрукты, и люблю горький шоколад без сахара.

Хочется огромное спасибо сказать медработникам, врачам, медсестрам, санитарочкам. Им так тяжело работать в этой зоне в этих скафандрах. Дышать тяжело – видно по ним. Но они самоотверженно сражаются за нашу жизнь, чтобы мы были здоровые и здоровые уехали домой. Еще у меня одно такое глубокое убеждение: если бы люди больше бы носили маски, у нас бы заражений COVIDом было бы намного меньше.