«Мы пришли к общему знаменателю». «Белгоспищепром» и «Евроторг» подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Движение должно быть двусторонним. Главы концерна «Белгоспищепром» и компании «Евроторг» подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь также шла про широкий ассортимент и высокое качество белорусских продуктов, которые заслуживают особого внимания отечественного производителя.

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»: Мы сможем с ними оговаривать и цены, и скидки, и торговые надбавки. Мы пришли к общему знаменателю. Сегодня уже любой директор предприятия сможет прийти в «Евроторг» и на основании соглашения заключить договор, где все определено с максимальной выгодой как для наших предприятий концерна «Белгоспищепрома, так и для предприятий «Евроторга». Поэтому я надеюсь, это соглашение даст хороший толчок в дальнейшем сотрудничестве, продвижении нашего продукта на внутреннем рынке.

Андрей Зубков, генеральный директор ООО «Евроторг»: Я считаю, что для того, чтобы была польза для наших потребителей, мы должны находить общий язык с нашими производителями. Мы должны искать новые пути, новые товары для того, чтобы это было полезно для наших покупателей.

В компании отмечают, что нынешнее соглашение позволит увеличить товарооборот. В 2019 году он составил свыше 300 миллионов рублей.

Напомним, в состав концерна «Белгоспищепром» входит более 40 предприятий. Их ассортимент насчитывает 10 тысяч видов продукции. Она пользуется высоким спросом на всех континентах. Экспортируют конфеты, спиртные напитки, солод, сахар и масло более чем в 50 стран мира.

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