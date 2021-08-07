Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

– Там, на МЗКТ, посмотрим, что будет. – Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «пошел вон» и все. – Ну да. – Чтобы люди только… Главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Александр Лукашенко:

Да, я же не святой. Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы знаете. Но вы знаете, на что я пойду, на что – нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное.

У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают. Мы тоже это видим, мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг…

– Мы хотим мира.

– Вы считаете, что я меньше хочу мира?

– Вы тоже отец.

– И не только потому что я отец. Как бы ни было, я за всех за вас отвечаю, даже если вы не хотите. И я не хочу этой драки. Я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы, как Андрей сказал: «Выборы досрочные!» – или как там? – «Новые, справедливые». Это ж было, Наташа. Я же видел, откуда пришли эти петиции, я же не идиот. Это моя работа.