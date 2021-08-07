Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Реальный сектор – основа белорусской экономики. Сохранить его стоило огромных трудов целого поколения. Этого нельзя было допустить. Президент едет на МЗКТ.
– Там, на МЗКТ, посмотрим, что будет.
– Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «пошел вон» и все.
– Ну да.
– Чтобы люди только… Главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят.
Уходи! Уходи! Уходи!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Специально подготовленная группа должна была подбить остальных освистать Президента. Того, кто много лет бился за существование этого завода. Александр Лукашенко идет в толпу.
Александр Лукашенко:
Да, я же не святой. Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы знаете. Но вы знаете, на что я пойду, на что – нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное.
У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают. Мы тоже это видим, мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг…
– Мы хотим мира.
– Вы считаете, что я меньше хочу мира?
– Вы тоже отец.
– И не только потому что я отец. Как бы ни было, я за всех за вас отвечаю, даже если вы не хотите. И я не хочу этой драки. Я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы, как Андрей сказал: «Выборы досрочные!» – или как там? – «Новые, справедливые». Это ж было, Наташа. Я же видел, откуда пришли эти петиции, я же не идиот. Это моя работа.
Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим. Подробнее здесь.