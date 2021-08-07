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Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

07 августа 2021 15:26
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-1

Реальный сектор – основа белорусской экономики. Сохранить его стоило огромных трудов целого поколения. Этого нельзя было допустить. Президент едет на МЗКТ.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-3

– Там, на МЗКТ, посмотрим, что будет.
– Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «пошел вон» и все.
– Ну да.
– Чтобы люди только… Главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-5

Уходи! Уходи! Уходи!

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-9

Специально подготовленная группа должна была подбить остальных освистать Президента. Того, кто много лет бился за существование этого завода. Александр Лукашенко идет в толпу.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны-11

Александр Лукашенко:
Да, я же не святой. Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы знаете. Но вы знаете, на что я пойду, на что – нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное.

У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают. Мы тоже это видим, мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг…
– Мы хотим мира.
– Вы считаете, что я меньше хочу мира?
– Вы тоже отец.
– И не только потому что я отец. Как бы ни было, я за всех за вас отвечаю, даже если вы не хотите. И я не хочу этой драки. Я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы, как Андрей сказал: «Выборы досрочные!» – или как там? – «Новые, справедливые». Это ж было, Наташа. Я же видел, откуда пришли эти петиции, я же не идиот. Это моя работа. 

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# Государственная политика # Александр Лукашенко

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