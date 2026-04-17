Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США

Цели белорусско-американской сделки, уроки недавнего конфликта с участием Ирана и чему Запад должен поучиться у нашей страны – ответы на эти и другие актуальные вопросы дал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответ белорусского лидера содержал резкую оценку внешнеполитического курса США. Александр Лукашенко подчеркнул, что риторика западных стран о правах человека расходится с их действиями на международной арене. В качестве примера Президент привел авиаудары по гражданским объектам в суверенных государствах, расположенных за тысячи километров от американских границ.

Рик Санчес, ведущий ток-шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT: Вы заставляете меня подумать вот о чем. Все говорят, что в Беларуси диктатура, в Америке демократия. В Америке народ выбирает Президента, там все правильно, все хорошо. В Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, но политически ничего не меняется. Тот же курс, те же проблемы, те же обсуждения. А здесь мы наблюдаем, что на протяжении 30 лет все-таки идет последовательное развитие. И здесь Президент пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная. Так, может быть, мы не правы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы абсолютно не правы. Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека. Все это болтовня! Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Никакой демократии и прав человека нет.

Слушайте, какие права человека? Если вы разбомбили школу, к примеру, школу в независимой, суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас, ничем вам не угрожало. Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя. Две сотни почти человек. А сколько погибло благодаря тому, что вы поощряли бомбежки Израиля?

О каких правах человека вы говорите? Если вы за права человека, так дайте человеку осуществить главное право – право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Вот вам один только факт вчерашнего дня, который полностью перечеркивает все, что вы говорили. Поэтому никаких у вас прав человека. У вас есть интересы.

В данном случае нефть, газ, контроль над ними. Эти интересы вами добываются любым способом. И в том числе военным. Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека – это основа диктатуры. Поэтому все, что вы говорите – и вы правильно сказали «внутри страны» – вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется.

Так, может быть, у вас диктатура внутри страны? Вовне я вам привел конкретный пример. Вот пример вашей внешней политики, вашей демократии. Поэтому у нас, я об этом давно говорил, демократии вам придется учиться. И у нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии. Реальных прав человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека. Какие у него права? Он мертвый.

Затрагивались и вопросы внутренней повестки Беларуси: обеспечение безопасности и значение ядерного оружия, система управления государством.