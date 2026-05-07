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Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады

07 мая 2026 16:45
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В эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Дня них праздник с доставкой на дом – военные песни и цветы, теплые слова и искренние поздравления прямо у дома, где проживают эти уважаемые и почитаемые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эта традиция последних лет – дань уважения возрасту ветеранов. Многие из них уже перешагнули 100-летний рубеж. Молодые люди приходят с подарками лично к каждому герою.

Об атмосфере этих трогательных встреч в следующем сюжете.

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-2

22 июня, 9 мая – две даты, между которыми четыре года ужаса и безграничного мужества. Сегодня, в канун великого праздника, время течет иначе. Оно замедляется у порога каждого дома, где живут те, кто подарил нам мир.

В Бресте тишину двора разрывают знакомые до слез аккорды «Дня Победы». Каждый сосед знает: здесь живет герой – Петр Миронович Светкин. Ему ровно 100 лет. В 43-м он ушел в 203-й танковый полк прорыва простым 18-летним парнем. Освобождал Украину, громил Японию. Но и сегодня Петр Миронович в строю. Следит за огородом, ухаживает за садом. Во всем помогает верная спутница. Вместе они 75 лет. Живая история любви, ставшая историей Победы.

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-4

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Эмоции переполняют. Никогда я не думал, что такая будет встреча праздника нашего. Когда День Победы был, кричали мы три дня, стреляли: ура, ура, ура. 

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-6

Таисия Козырь-Павловская не читала о войне в учебниках. Она была в Бресте в тот самый страшный рассвет 22 июня. Увидев гибель всех родных, в 12 лет она взяла в руки оружие и ушла в партизаны. Для нее 9 Мая – всегда праздник со слезами на глазах. Радость, которая переплетается с горестью от пережитых потерь.

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
В партизаны ходила, воевала девочкой в 12 лет. В разведку ходила. Невозможно без слез было.

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-8

В Могилеве торжественный марш и военный оркестр прошли у подъезда Михаила Антоновича Титова. В этом году он отметит столетний юбилей, а в 15 он ушел в партизаны. Воевал в 346-м отряде, участвовал в 9 диверсиях – взрывал составы и дороги. Потом – передовая, Восточная Пруссия, два ранения, контузия и Победа в госпитале.

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-10

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:
На улице стрельба. Спрашиваем: «Что?» – «День Победы». Кто поет, кто плачет, кто обнимается. 

Уже в мирное время Михаил Титов помогал стране встать на ноги. Работал на молочном комбинате в Горках, потом в Могилеве. Стоял у истоков создания холдинга компании «Бабушкина крынка». Сегодня свидетелей Великой Отечественной войны в Беларуси осталось 574 человека. Из них половина – фронтовики и причисленные к статусу ветерана.

Праздник с доставкой на дом! В преддверии Дня Победы для ветеранов проводят персональные парады-12

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Надо у них учиться, надо работать, надо не плакаться, не стонать, а действительно просто работать. 

Далее смотрите в видео. 

# День Победы # Великая Отечественная война # Анатолий Исаченко # ветераны

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