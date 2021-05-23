Одного желания недостаточно. Как попасть на службу во внутренние войска Беларуси?

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.

Для кого-то служба во внутренних войсках – это мечта детства. Для кого-то – престижно, ведь это элитные подразделения. А еще – все-таки служба в столице.

Но одного желания недостаточно. Прежде чем пополнить ряды внутренних войск, призывники проходят тщательный отбор по здоровью. Кандидат должен быть спортивным, в биографии не должно быть правовых запятых. И самое главное – пройти собеседование у психолога.