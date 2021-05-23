Одного желания недостаточно. Как попасть на службу во внутренние войска Беларуси?
Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялись сразу два ярких события: первое боевое крещение и дембельский аккорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новобранцы сейчас проходят азы армейской грамоты – у них курс молодого бойца на учебной базе. Те же, кто уже отслужил, делятся своими впечатлениями и мечтами.
С новым пополнением и выпускниками встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.
Для кого-то служба во внутренних войсках – это мечта детства. Для кого-то – престижно, ведь это элитные подразделения. А еще – все-таки служба в столице.
Но одного желания недостаточно. Прежде чем пополнить ряды внутренних войск, призывники проходят тщательный отбор по здоровью. Кандидат должен быть спортивным, в биографии не должно быть правовых запятых. И самое главное – пройти собеседование у психолога.
Анастасия Цурко, начальник службы психологической работы войсковой части 5448:
Он должен быть обязательно морально устойчивым, общительным, адекватно оценивать обстановку, уметь общаться в коллективе, на улице.
Владимир Позняк, начальник отделения идеологической работы войсковой части 5448:
Общение с гражданами – это одна из составляющих и очень важных моментов всей патрульно-постовой службы. Внутренние войска – это войска правопорядка. Военнослужащий, который будет выполнять задачи, связанные с охраной общественного порядка и конвоированием осужденных, должен быть образцом и эталоном в своем поведении и быту.
Отбор претендентов на пополнение идет в течение полутора месяцев. Специалисты за характеристикой обратятся к родителям, педагогам в школах и университетах, в некоторых случаях пообщаются и с работодателями. Призывной возраст – от 18 до 27 лет. А вот и финальная беседа с представителями от войск. Если повезет, призывник отправится в часть.
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